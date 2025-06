La odisea de Ramiro Marra para llegar al debut de Boca en el Mundial de Clubes

No obstante, más allá de las dificultades lógicas, los hinchas de Boca no pierden la ilusión y llegaron de a miles a tierras estadounidenses. Uno de ellos es Ramiro Marra, quien debió atravesar una odisea para arribar debido a que olvidó que había vencido su pasaporte europeo.

El dirigente libertario se mostró en las playas de Miami cantando junto al público bostero. Desde allí explicó: "Llegamos a Miami, fue una locura. Crucé dos veces el Atlántico, se me venció el pasaporte europeo. Me di cuenta a último minuto: sí, soy un boludo".

"Dije 'no puedo dejar de venir al Mundial de Clubes'. Me tomé un avión, me fui a Barcelona, y me dieron el pasaporte de forma urgente. A partir de ahí, con el pasaporte europeo pude entrar a EEUU a copar Miami en este Mundial de Clubes", completó.

Marra indicó que "fueron muchas horas de viaje" y no descansó, pero admitió estar "contento" y que todo valió la pena "para ver todo esto que está pasando acá, esta revolución bostera en Miami, de la que va a hablar el mundo entero". "¡Vamos, Boca, carajo!", finalizó en un video que compartió en sus redes sociales.

En el epígrafe del posteo, el dirigente escribió que "Por pasión, se cruza el mundo entero". "Estos últimos días fueron una locura: cruzar dos veces el Atlántico en 24 hs, probar suerte en Barcelona, viajar 30hs, no dormir, etc.", señaló. Y agregó: "Pero todo eso vale la pena para ver al mejor equipo del mundo hacer historia".

Este martes, en la antesala del partido ante el Benfica, que también marcará la vuelta de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes de Boca, los hinchas xeneizes se dieron cita en las playas de Miami y realizaron un banderazo en apoyo al equipo. El conjunto argentino es uno de los que más entradas vendieron hasta el momento, incluso agotando los tickets para algunos de sus partidos.

Específicamente, los fanáticos se reunieron en la intersección de Collins Avenue y 7, donde desplegaron banderas y cantaron por el club, en una postal que reeditó aquel despliegue en Río de Janeiro ocurrido en 2023, con motivo de la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense.

Ramiro Marra fue desterrado de La Libertad Avanza (LLA) por decisión de Karina Milei. En su lugar, la conducción del bloque libertario la ocupó Pilar Ramírez. Sin poder presentarse en la lista violeta, el legislador empujó su propio sello en las elecciones legislativas porteñas, pero no logró renovar su banca. Apenas cosechó un magro 2,62%, quedando en la sexta posición.