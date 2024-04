Máximo Perrone, su charla con Guardiola, la histórica Champions League y el renacer en Las Palmas: "Fue todo muy rápido"

Si como un partido de fútbol fuera, la carrera de Máximo Perrone no le dio tiempo para detenerse a pensar y con tan sólo 21 años el mediocampista surgido de Vélez vivió momentos históricos, y apasionantes, que a cualquier jugador le llevaría años conseguir .

Perrone sabe que fue un guiño del destino y por eso no se queda en ello y sigue trabajando para mejorar día a día. Desde su debut en el club de Liniers, el 6 de marzo de 2022 ante Estudiantes, a su gran actualidad en la Unión Deportiva Las Palmas , de la Liga española, pasó mucha agua debajo del puente. Quizás demasiada y muy rápido, algo de lo que no reniega el futbolista zurdo que también tiene historia en la Selección argentina .

En diálogo con Ámbito Perrone hizo un repaso de lo que fueron estos dos años de fútbol, viajes, distintas culturas y títulos y resumió a la perfección lo que significan tantos cambios para un futbolista joven. “Son decisiones un poco con inconsciencia, de manera inocente sin pensarlo. A veces si uno lo piensa mucho es para peor. No darse cuenta de lo que uno está haciendo es mejor” .

“Fue todo muy rápido”, recueda Perrone. “A los 6 años un amigo del club me dice que me vaya a probar a Vélez. En ese momento mi categoría todavía no existía entonces hice unas pruebas y quedé en unas categorías más grandes”.

En épocas donde los clubes sociales están en jaque y se baja la línea de que nada sirve si no es rentable, Perrone remarcó la importancia de su llegada al club Villarreal, como complemento de Vélez. “Al año siguiente se forma mi categoría y ahí me hice unos amigos que me invitaron a jugar al club Villarreal que fue de los clubes de baby en el que más estuve”.

El club que queda en Villa Luro, cerca del estadio José Amalfitani del club de Liniers, contaba con entrenadores que compartían ambas instituciones por lo que el crecimiento y aprendizaje iban por un mismo carril. Y es el día de hoy que Perrone aún se habla con algunos de aquellos formadores. “Sigo en contacto con algunos de ellos”, reconoce.

“Después llegó, llegó la novena”, prosigue con su relato. “Es la etapa donde uno ya empieza a competir más en serio y nos fue muy bien en esos tres primeros años. Al año siguiente cae la pandemia y después de eso ya arranco en Primera”. El primer cambio brusco ya había aparecido.

Como si de un Fórmula 1 se tratara una vez que Perrone apretó el acelerador no lo soltó más. Por aquella “inconsciencia” en la toma de decisiones de las que hablaba, pero también porque su carrera fue escalando con ofertas y avances ineludibles.

Vélez se había quedado sin Mauricio Pellegrino en el inicio de la temporada y se avecinaba la Copa Libertadores, que el club de Liniers no jugaba desde hacía diez años. La dirigencia optó por Julio Vaccari como interino y éste llamó a sus viejos conocidos: los chicos de la Reserva.

Así fue como Perrone debutó en marzo de 2022 para rápidamente tomar ascendencia en el plantel y convertirse en el capitán. Ya en mayo convirtió su primer gol, quizás el más importante de su carrera hasta el momento. Fue ante Nacional de Montevideo, de visitante y sobre la hora, para encaminar la clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores que tuvo a Vélez como semifinalista con eliminación al River de Marcelo Gallardo incluido.

Embed - ¡EL FORTÍN LO GANÓ SOBRE LA HORA EN UNO DE LOS PARTIDOS DEL AÑO! | Nacional 2-3 Vélez | RESUMEN Gentileza ESPN

Hoy en día otro juvenil, de su misma camada, y amigo de Perrone es el capitán de Vélez. Valentín Gómez lleva la cinta en Liniers y su excompañero no es ajeno a eso. “Sigo a Vélez y a Valen. Hicimos infantiles e inferiores juntos. Subimos a Reserva al mismo tiempo. Yo debuté un partido después de él. Verlo con la cinta es muy lindo y sobre todo en el momento que está viviendo el equipo ahora”.

Llega lo colosal: Selección argentina y Manchester City

Tras una gran Copa Libertadores y un buen andar en Vélez, donde jugó 33 partidos marcando tres goles y dando dos asistencias, las grandes ligas europeas posaron los ojos en él. Y fue en ese contexto, ni más ni menos, que Manchester City lo quiso y se lo llevó.

Con tan solo 21 años Perrone ya se codeaba con la colosal estructura del conjunto inglés para competir, y también entrenar, con los mejores jugadores del planeta. Allí lo recibió Josep Guardiola, con quien tuvo su primera conversación recién en ese momento. “Pep me habló sobre la vida. Me preguntó dónde iba a vivir, con quién estaba y me recomendó aprender inglés para adaptarme más rápidamente”.

Pero antes de esa charla con el entrenador español, Javier Mascherano lo convocó para disputar el preolímpico. Eso le jugó una mala pasada en cuanto a la adaptación y marcó el primer gran revés de su carrera ya que la Selección argentina no pudo clasificar al, por entonces Mundial de Indonesia (que luego perdió la sede y quedó en manos de Argentina, que le daba una segunda oportunidad a Perrone y el seleccionado juvenil que jugó la Copa del Mundo sub 20 en nuestro país).

Esa ausencia, cree él, hizo que no se terminara adaptando nunca a Manchester City pese a que en el medio jugó algunos minutos de la histórica Champions League que ganó el equipo inglés, la primera de su historia. A pesar de que la medalla dorada lucía resplandeciente en su pecho y hay fotos suyas con el trofeo en sus manos, Perrone habla desde afuera cuando recuerda ese título.

Máximo Perrone Orejona. Máximo Perrone posa con la histórica Champions League que ganó Manchester City. Twitter

“Por suerte me tocó estar en el momento en el que ellos lograron esto. La verdad que estar ahí en ese momento fue una linda experiencia”, rememoró. “Claramente hicieron algo histórico y adentro lo sabían, sabían que estaban cerca de eso. Es un equipo que confía mucho en ellos mismos”, agregó.

En cuanto al mito de vestuarios fríos en Europa desde lo humano, Perrone desmintió esa categorización. “En Argentina somos más de hacer vínculos pero igualmente acá no he visto gente tan lejana, se llevan todo bien todos con todos", indicó.

Volver a ser en España

El fútbol inglés, más vertical que el español, donde la mitad de cancha es una zona de tránsito, atenta contra el juego de posesión que caracteriza a Perrone. Por eso, cuando decidió emigrar no dudó en ir a la liga ibérica.

Dejar Manchester City para ir a Las Palmas era una decisión que no muchos compartían, pero Perrone nunca dudó (recuerden eso de moverse sin analizar tantos las cosas). “La verdad que hoy ya con gran parte de la temporada hecha, digo que no me equivoqué”, se regodea.

En Las Palmas los números de Perrone son fantásticos. Jugó 24 partidos de los 30 de Liga más uno en Copa del Rey con un porcentaje de pases acertados del 90% (sobre 1.092 intentos). Y el equipo es una de las sensaciones de la Liga junto a Girona.

Las Palmas Resurgir. En Las Palmas Máximo Perrone recuperó el nivel que supo tener en Vélez y es una pieza clave en una de las sensaciones de la Liga de España. Twitter

“La temporada viene mejor de lo que esperábamos al principio. Íbamos a pelear el descenso y ahora aspiramos a clasificar a una copa. Yo creo que lo que caracterizó este campeonato es que siempre supimos bien cuál era nuestra pelea: el descenso. Y nunca nos creímos que estábamos salvados y sabíamos de un principio que si nosotros no dábamos el 100% no íbamos a poder competir. Si competíamos nos íbamos a salvar y así, haciéndolo bien, nos dio para más y bueno hay que ir a buscar esa clasificación”, se ilusiona.

A falta de ocho fechas para el final, Las Palmas se encuentra en la posición doce, a siete de Valencia, el último en clasificar a las competencias internacionales de la próxima temporada.

“Me siento más identificado con el fútbol español que con el inglés pero yo tengo que adaptarme a todos los estilos, porque adonde uno le toque tiene que jugar”, finalizó.

El mejor mes de su vida

Luego del fallido andar del equipo en el Mundial sub 20 de Argentina, Perrone no retornó a la Selección, pero no se rinde y siempre sueña con volver. Si bien no habló con Javier Mascherano desde aquella vez, el futbolista de Las Palmas sabe que “siempre uno busca la forma de estar". "Sé que tengo que hacer las cosas bien, que tengo que seguir creciendo para que ese momento llegue”, explicó.

Inevitable fue preguntarle sobre la gran gesta de la Selección argentina en los últimos años: el Mundial de Qatar. Perrone fue contundente en el recuerdo de aquel momento. “Fue el mejor mes de mi vida”, sentenció.

Con tan sólo 21 años Máximo Perrone acumula cuatro títulos (Premier League, FA Cup, Champions League y Supercopa de Europa 2023 con Manchester City) y miles de kilómetros de experiencia, tanto en lo futbolístico como en lo humano. Y esto recién empieza.