Se define la Champions League: Lautaro Martínez, recuperado y listo para ser el capitán de Inter

"HOY YA ESTOY RECUPERADO COMPLETAMENTE". Lautaro Martínez reveló como se siente fisicamente de cara a la gran final de la Champions League ante PSG.

"Con el Barcelona tuve un problema muscular; en los estudios, gracias a Dios, no hubo desgarro, pero sí una distensión. Los primeros dos días fueron de mucho dolor, la pierna me dolía, pero después jugué igual. Traté de recuperarme lo mejor y lo más rápido posible. Lo conseguimos y lo importante es que llegamos a la final y ahora jugaremos el último partido por el objetivo", agregó el ex Racing.