Preocupación por la salud de Carlos Bilardo: su entorno confirma que su enfermedad es irreversible

Miguel Ángel Lemme, histórico colaborador de Bilardo, reveló que el exentrenador ya no reconoce a nadie y su enfermedad no tiene cura.

Miguel Ángel Lemme habló de la salud actual de Carlos Salvador Bilardo.

Carlos Salvador Bilardo atraviesa una dura enfermedad neurológica que lo alejó completamente de la vida pública hace al menos 7 años. El exentrenador campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 padece el síndrome de Hakim-Adams, una patología que deteriora sus capacidades cognitivas y motoras.

Su entorno más cercano continúa acompañándolo, y esta vez fue su histórico ayudante de campo, Miguel Ángel Lemme, quien brindó un crudo testimonio sobre su estado actual.

El deterioro cognitivo impide que Bilardo reconozca a sus seres queridos Lemme, quien trabajó junto a Bilardo desde 1982, aseguró que sigue visitándolo regularmente. En diálogo con Radio Villa Trinidad, relató: “Carlos a mí no me reconoce, ya no reconoce a nadie. A veces, confunde a la hija con la esposa”. Pese a la gravedad del cuadro, agregó: “Dentro de todo, está bien. La enfermedad que tiene no es recuperable, pero yo lo veo bien”.

bilardo-enfermo-lemme-jpg_1200_800.jpg "Carlos a mi no me reconoce", declaró Lemme. El exfutbolista reveló que visita al Doctor tres veces por semana, aunque confesó que muchas veces esas visitas lo afectan emocionalmente. “Hay días que me vuelvo llorando a casa, me quedo re mal”, contó. Recordó un episodio reciente: “El sábado le pregunté cómo estaba. Estaba durmiendo y de repente me pregunta: ‘¿qué hacemos acá?’ Yo le digo: ‘¿dónde querés estar? ¿dónde estábamos antes?’ y él me contesta: ‘sí, sí’. Ahí exploté”.

Qué es Hakim-Adams, el síndrome que padece Carlos Bilardo El síndrome de Hakim-Adams (también conocido como hidrocefalia de presión normal) fue diagnosticado en Bilardo en 2017. Es una condición neurológica que afecta principalmente a adultos mayores. Se trata de una afección neurológica causada por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro. Se caracteriza por una triada de síntomas: deterioro cognitivo, trastornos de la marcha e incontinencia urinaria. Lemme reconoció que, a pesar de una promesa que se había hecho de no visitarlo cuando no lo reconociera más, el cariño pudo más: “Lo quiero tanto que quiero estar al lado de él. Él no me soltó la mano nunca y yo ahora no se la suelto ni loco”. bilardo.jpg Los campeones del mundo visitaron a Carlos Bilardo el pasado 16 de marzo. Con su tradicional sentido del humor, el exayudante relató que sigue manteniendo con Bilardo una suerte de complicidad de otros tiempos: “Siempre lo mismo. Le canto, lo abrazo, lo beso. ¿En qué anda Carlos? Después le digo chau y me dice ‘¿te vas?’ Y si usted está dormido”. Pese a los avances de la enfermedad, el entorno de Bilardo continúa acompañándolo con afecto y cuidado constante, intentando sostener su calidad de vida dentro de lo posible.

