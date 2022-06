La marplatense Solana Sierra es finalista en el cuadro de Juniors de Roland Garros

En caso de una victoria en la fina, sería la primera argentina junior campeona en París en 36 años, tras los pasos de Patricia Tarabini en 1986.

"Estoy muy contenta. Es un sueño para mí estar en mi primera final de Grand Slam", aseguró la tenista en la conferencia de prensa en el estadio Philippe Chatrier.

"Fue importante para mí haber jugado ya el año pasado una semifinal (en el US Open), porque me sirvió de experiencia, me sirvió porque esa vez entré muy ansiosa, y esta vez jugué un poco menos nerviosa, y pude jugar mejor", destacó la joven de 17 años.

Sierra se mudó a Barcelona hace poco tiempo, donde trabaja y se desarrolla en su carrera junto a su entrenador Carlos Rampello, quien supo ser coach de la rosarina Nadia Podoroska.

Sierra es la mayor promesa del tenis femenino en Sudamérica y este año debutó en el equipo argentino en la Copa Billie Jean King (ex Fed Cup -Copa Davis femenina-) con cuatro triunfos frente jugadoras profesionales ubicadas muy por delante de ella en el ranking como la colombiana Yuliana Lizarazo, la brasileña Laura Pigossi, la guatemalteca Melissa Morales y la mexicana Marcela Zacarías.