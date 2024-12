Tras la decepción del Balón de Oro, la FIFA eligió a Vinicius como el mejor del mundo

"Me parecía imposible llegar a este escenario. Llegué de un lugar pequeño, cerca de la pobreza y la delincuencia. Ahora estoy aquí. Soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello", declaró Vinícius agradeciendo desde el Real Madrid hasta el Flamengo, sus amigos, su familia y los cuerpos técnicos.

El premio The Best a mejor arquero quedó en manos del "Dibu" Martínez, que obtuvo este galardón por segunda vez en su carrera.

Martínez fue fundamental para la Selección argentina en la obtención de la Copa América, en la que solo recibió un gol y además fue figura en la tanda de penales ante Ecuador, atajando dos remates desde los 12 pasos.

Además, tuvo un rol clave en su equipo, el Aston Villa de Inglaterra, al que clasificó a la UEFA Champions League por primera vez en 41 años.

Con este premio, el "Dibu" se convirtió en el arquero más ganador de The Best, ya que también se lo había quedado en el 2022, producto de su actuación en el Mundial de Qatar con la Selección argentina.

