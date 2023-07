Patito Rodríguez le perdonó una millonaria deuda al club: "Lo necesitan más que yo"

“Carezco de necesidad económica, el club lo necesitaba más que yo. Le perdoné alrededor de unos 100 millones de pesos a Independiente (...) El Rojo pasa por una situación súper delicada y me pareció que era lo mejor” , señaló el futbolista de Bolivar , de Bolivia , en diálogo con Radio La Red.

En tanto, "Patito" aclaró que este gesto es algo que hizo de corazón y que no busca quedar bien para un posible retorno al club que lo formó.

image.png

“Creo haber hecho las cosas bastante bien en mi carrera, que aún sigue, como para poder haber resignado tanta plata y no me interesa que el club me abra las puertas por perdonarle una deuda", aseguró.

En Independiente, Rodríguez integró el plantel que fue campeón de la Copa Sudamericana 2010 y en total jugó 110 partidos y gritó 10 goles.