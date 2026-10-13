A días del balotaje en Brasil, Lula da Silva promete condonar deudas a 3,6 millones de microempresas + Agregar ámbito en









El Gobierno anunció la condonación total de pasivos estatales desde 2027, quitas bancarias del 90% y la suba de los topes de facturación, a doce días de la segunda vuelta presidencial contra Flávio Bolsonaro.

Lula propuso condonar deudas de microempresas por 1.900 millones de euros. Foto: Ricardo Stuckert

En la recta final de cara al balotaje que tendrá lugar en Brasil, Lula da Silva propuso condonar deudas de microempresas. La iniciativa consiste en la cancelación total, a partir de 2027, de las deudas contraídas con el Estado por 3,6 millones de microemprendedores individuales (MEI).

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El costo fiscal total de esta iniciativa se estima en aproximadamente 1.900 millones de euros. Asimismo, la iniciativa incorpora un esquema de renegociación de deudas bancarias para microempresarios, el cual contempla quitas mínimas del 90% en las subastas destinadas a la adquisición de carteras crediticias.

El actual Gobierno propone además elevar progresivamente el límite de facturación anual para las microempresas, aumentándolo desde los actuales 14.500 euros hasta los 19.500 euros en 2027 y alcanzando los 25.000 euros en 2028.

El actual Gobierno propone además elevar progresivamente el límite de facturación anual para las microempresas. El detalle Otras medidas contemplan eximir a los pequeños comerciantes de emitir comprobantes fiscales en sus ventas a consumidores finales. Además, el plan busca profundizar la simplificación de trámites para los pequeños emprendedores, quienes no tendrán que emitir facturas ni registrarse para obtener una clave de identificación tributaria (CNPJ) en Brasil.

Para cerrar el paquete de medidas, se destinarán cerca de 752 millones de euros (5.000 millones de reales) en subsidios y apoyos productivos hasta 2030. El programa estará orientado a fortalecer la productividad de las microempresas, con foco prioritario en mujeres de bajos recursos.

El anuncio se realizó a doce días del balotaje presidencial del 25 de octubre. En esta disputa, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección frente al favorito, el senador Flávio Bolsonaro. El anuncio se realizó a doce días del balotaje presidencial del 25 de octubre. Redes sociales