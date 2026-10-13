El candidato a ministro de Economía de Flávio Bolsonaro planea un shock de ajuste con reformas fiscal profundas

La bolsa brasileña reacciona positivamente a la victoria de Flávio Bolsonaro, anticipando reformas fiscales profundas. Marcelo Kayath, posible ministro de Economía, enfatizó la urgencia de un ajuste fiscal del 1,5% del PBI.

Marcelo Kayath, posible ministro, señaló que Brasil "no tiene tiempo que perder en la implementación de reformas fiscales profundas".

El próximo gobierno de Brasil "no tiene tiempo que perder en la implementación de reformas fiscales profundas" , advirtió Marcelo Kayath , ex ejecutivo del Credit Suisse y uno de los principales candidatos a encabezar el Ministerio de Economía, en una eventual presidencia de Flávio Bolsonaro.

La suba de los acciones brasileñas a raíz de la sólida performance electoral de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta evidencia la confianza del mercado en un giro hacia reformas económicas profundas , aunque Kayath advirtió que los inversores no entregaron un "cheque en blanco" , según la agencia de noticias Bloomberg.

"El mercado está diciendo, a través de los precios, que ve margen para un cambio de rumbo en la política económica brasileña" , afirmó Kayath, que es exjefe de banca de inversión de Credit Suisse en Brasil y actualmente socio en el gestor de activos QMS. "Es un cambio en las expectativas, no una evaluación definitiva de un gobierno que ni siquiera ha comenzado", indicó.

La victoria de Flávio Bolsonaro en la primera ronda desató el entusiasmo en los mercados, optimistas ante un eventual giro hacia una política de disciplina fiscal y menores tasas de interés. Con alianzas hechas con los otros candidatos de centro y de derecha, el candidato opositor lidera la carrera hacia la segunda vuelta del 25 de octubre con un 53% de intención de voto frente al 47% de Lula da Silva , de acuerdo con AtlasIntel.

Marcelo Kayath , ex ejecutivo del Credit Suisse y uno de los principales candidatos a encabezar el Ministerio de Economía de Bolsonaro.

"Necesitamos cambiar la dinámica del gasto, aumentar la eficiencia del Estado y crear las condiciones para estabilizar la relación deuda/PBI durante el plazo de cuatro años", afirmó Kayath.

El abanico de candidatos para el equipo económico de Flávio Bolsonaro no se agota en Kayath: en los rumores del mundillo político y económico brasileño destacan economistas y ejecutivos de peso como Mansueto Almeida, Roberto Campos Neto y Alexandre Bettamio.

Brasil llega a las urnas con Lula al frente, pero con una segunda vuelta abierta y el mercado atento al frente fiscal.

Cauto sobre su futuro político, Marcelo Kayath evitó precisar si mantiene conversaciones formales con la campaña de Flávio Bolsonaro y evitó pronunciarse sobre si aceptaría ocupar el Ministerio de Economía.

"Me siento honrado por la confianza y por las personas que han mencionado mi nombre, pero este no es el momento para discutir posiciones", señaló. "Es el momento de tener una discusión mucho más amplia sobre el futuro económico de Brasil".

Ajuste fiscal

Por su parte, las señales de deterioro en la economía brasileña continúan multiplicándose. El incremento del gasto público ha empujado el déficit presupuestario a niveles cercanos al 10% del PBI, manteniendo la inflación sensiblemente por encima de la meta del 3%, mientras la actividad económica se desacelera y el Banco Central responde con un endurecimiento severo de su política monetaria.

Aunque Bolsonaro prometió recortar el gasto público, reducir la burocracia estatal y bajar la presión tributaria, todavía no precisó la hoja de ruta para estabilizar la deuda pública de Brasil, actualmente en niveles récord. Sin embargo, algunos de sus asesores económicos transmitieron a los inversores que un eventual gobierno impulsaría un ajuste fiscal equivalente a cerca del 1,5% del PBI.

Aunque Bolsonaro prometió recortar el gasto público, reducir la burocracia estatal y bajar la presión tributaria, todavía no precisó la hoja de ruta para estabilizar la deuda pública de Brasil, actualmente en niveles récord. Fulho

Kayath señaló que una reducción de ese tamaño sería difícil pero alcanzable, y que los recortes discrecionales del gasto por sí solos no serían suficientes. "No podemos fingir que el presupuesto de Brasil cuenta con un margen significativo que pueda recortarse libremente", advirtió. "Más del 90% del gasto primario es de carácter obligatorio, por lo que resulta imposible lograr un ajuste estructural limitándonos a recortar el gasto discrecional".

Ejecutar un recorte fiscal del 1,5% del PBI requerirá una cirugía profunda en diversos frentes del Estado, subrayó Kayath. Entre las prioridades, planteó revisar la indexación del gasto a la inflación, erradicar el fraude, recortar salarios de privilegio en el sector público y auditar a fondo las exenciones impositivas y los subsidios estatales.

De esta manera, el ex ejecutivo del Credit Suisse afirmó que "no tiene sentido crear una norma sofisticada si el mercado sabe que se cambiará al primer signo de dificultad". Y agregó: "El ancla debe estar vinculado a una trayectoria sostenible de deuda y acompañado de medidas concretas para controlar el gasto".

El foco en el Congreso

El nuevo mapa político jugará a favor de las reformas: los triunfos de la derecha en el Congreso y en gobernaciones clave allanarán el camino para la agenda económica de Bolsonaro, según Kayath. A partir del próximo año, su fuerza política (el Partido Liberal) pasará a ser la primera minoría en el Senado con 28 bancas.

"Eso ayuda, pero no reemplaza la capacidad de construir una mayoría", dijo. "Una agenda de reforma económica no se aprobará únicamente por la fuerza de un solo partido".

Kayath también alertó que no debe asumirse que la apreciación del real tras los comicios sea un fenómeno permanente.

Kayath también alertó que no debe asumirse que la apreciación del real tras los comicios sea un fenómeno permanente. A pesar de que la divisa brasileña registró un alza cercana al 4% en la última semana —la mayor suba entre las monedas de mercados emergentes—, el economista remarcó la fragilidad del contexto.

"La realidad mostró que hay margen para un cambio en la percepción, pero aún es demasiado pronto para decir que la moneda ha avanzado definitivamente a un nuevo nivel", afirmó. "El mercado está asignando valor a la posibilidad de un cambio en la política económica."

Peculiaridades de Kayath

De 62 años, Kayath no solo destaca en las finanzas: es un reconocido guitarrista clásico galardonado internacionalmente. Su salto como referente económico de Flávio Bolsonaro revela además un giro político llamativo, ya que en 2022 respaldó a Lula da Silva contra Jair Bolsonaro y un año después fue evaluado para el Banco Central dada su cercanía con el ministro Fernando Haddad.

"Recortar privilegios, combatir el fraude, mejorar la eficiencia estatal y crear condiciones para bajar tipos de interés no son cuestiones de izquierdas ni de derechas", indicó. "Son asuntos de responsabilidad con dinero público".