El pacto de Alberto: un manual de primeros auxilios que comienza a tomar forma

La debacle económica no es nueva, pero se ha profundizado producto de la pandemia. La inédita escena resume una soledad desesperante para cualquier dirigente, sea político, social o económico. No hay curva de aprendizaje en todo esto. El cansancio social no ayuda. La situación global tampoco. Los años del macrismo han dejado un saldo que, en los números, resulta atronador. Tasas de pobreza e indigencia aterradoras. Unas 24.500 pymes menos, según números de la AFIP. Los desequilibrios financieros, el cepo reimpuesto por el ex titular del BCRA, Guido Sandleris. Caída del poder adquisitivo del salario, jubilaciones y pensiones. Eso constituyó un lastre enorme en el arranque de 2020. En rigor, los dos primeros meses fueron de caída económica superior al 2%. Luego, en marzo, llegó la pandemia, y entonces vino el desplome de, en promedio, 5,4% para el trimestre. Los datos que hoy dé a conocer el INDEC para abril serán mucho peores.