Dibu Martínez, presentación y debut como titular en Chelsea con un triunfo ante Brighton

El marplatense fue titular en Stamford Bridge, recibió dos goles y tuvo varias intervenciones importantes en su primer partido con el equipo londinense.

Emiliano Martínez comenzó su etapa en Chelsea como titular en la segunda fecha de la Premier League.

Emiliano “Dibu” Martínez debutó este domingo con Chelsea en la Premier League y fue titular en la victoria por 4-2 ante Brighton, por la segunda fecha del torneo. El arquero campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 comenzó así una nueva etapa después de seis temporadas en Aston Villa y bajo la conducción de Xavi Alonso.

El entrenador español decidió darle rápidamente la confianza al arquero marplatense, que llegó al conjunto londinense en las últimas horas y apenas tuvo tiempo para adaptarse a sus nuevos compañeros. El público de Stamford Bridge recibió con aplausos al argentino de 33 años , que tuvo algunas intervenciones importantes durante un encuentro de ritmo intenso.

Chelsea arrancó el partido con una enorme superioridad y consiguió sacar una diferencia de tres goles en apenas 31 minutos. Romeo Lavia abrió el marcador a los 4 minutos , mientras que Pedro Neto amplió a los 14 y Joao Pedro convirtió el tercero a los 31. Brighton mostró muchas dificultades en defensa y el conjunto local aprovechó cada espacio.

Durante la primera media hora, Martínez prácticamente no tuvo grandes preocupaciones. Su primera intervención llegó a los 9 minutos, cuando despejó con los puños un envío desde un córner ante la presencia de varios futbolistas en el área chica.

El arquero argentino tuvo el respaldo de los hinchas de Chelsea durante su estreno en Stamford Bridge.

A los 28 minutos volvió a aparecer para controlar un débil intento de Malick Yalcouye. Sin embargo, el partido comenzó a complicarse poco después. A los 35, Brighton salió rápidamente de contraataque y encontró mal parada a la defensa local.

Martínez salió decidido para cortar la jugada y cruzó abajo a Charalampos Kostoulas, pero el despeje hizo que la pelota quedara elevada en el centro del área. Yalcouye aprovechó la situación y definió de volea para marcar el descuento.

El arquero argentino comenzó el segundo tiempo nuevamente con protagonismo. Bajó un cabezazo con las manos y luego sacó rápido y largo con un derechazo para encontrar a Joao Pedro, quien quedó en posición de ataque. La acción terminó siendo neutralizada por la defensa de Brighton, pero generó los aplausos de los hinchas de Chelsea.

Martínez tuvo intervenciones importantes cuando el equipo visitante intentó acercarse en el marcador. ESPN

Brighton se acercó, pero Palmer apareció para darle aire

El segundo tiempo mantuvo el ritmo abierto y Brighton volvió a poner en aprietos al conjunto londinense. A los 17 minutos, Martínez tuvo que exigirse al máximo para desviar al córner un potente remate del paraguayo Diego Gómez.

Sin embargo, la jugada continuó. Brighton ejecutó rápidamente el tiro de esquina, Pascal Groß recibió y lanzó un centro rasante hacia el área. La pelota se desvió en Joao Pedro y terminó dentro del arco defendido por Martínez. El equipo visitante quedó entonces a un solo gol de distancia: 3-2.

Cuando Brighton parecía cada vez más cerca del empate, apareció Cole Palmer para devolverle tranquilidad a Chelsea. A los 29 minutos, el número 10 local fabricó su propia jugada y sacó un zurdazo junto al palo derecho del arquero rival para establecer el 4-2 definitivo.

Así, el arquero campeón del mundo comenzó su ciclo en Londres con una victoria, dos goles recibidos y varias intervenciones que marcaron su estreno con la camiseta de Chelsea.

La presentación del Dibu Martinez con el Chelsea

Chelsea presentó oficialmente a Emiliano “Dibu” Martínez como nuevo arquero del club este domingo, luego de concretar su llegada desde Aston Villa por 10 millones de dólares. El argentino firmó su contrato y posó con la camiseta del equipo en Stamford Bridge, donde brindó sus primeras declaraciones como futbolista de los Blues. “Estoy encantado de estar en este club de fútbol. Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, expresó.

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Durante la presentación, el campeón del mundo dejó en claro su personalidad y su mentalidad competitiva. “Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar título. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación”, aseguró. Sus palabras fueron muy bien recibidas por los hinchas del conjunto londinense.

Martínez también remarcó su compromiso con el nuevo equipo: “Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”. El arquero llega después de seis temporadas en Aston Villa, donde disputó 256 partidos oficiales y conquistó la Europa League, además de conseguir el cuarto puesto en la Premier League y la clasificación a la Champions League 2026-2027.