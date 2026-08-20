La canasta de servicios públicos aumentó 54% en un año y superó a la inflación

La canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 54% interanual en agosto, por encima de la inflación estimada de 34%. Un hogar promedio sin subsidios necesitó $289.622 para cubrir electricidad, gas, agua y transporte.

El gasto en servicios públicos representa en agosto cerca del 15% del salario promedio registrado estimado para el AMBA.

La canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 54% interanual en agosto de 2026 y volvió a crecer por encima de la inflación . El relevamiento estimó que un hogar promedio sin subsidios necesitó $289.622 por mes para cubrir sus consumos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público.

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El dato central que se desprende del Reporte de Tarifas y Subsidios #41 del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, integrado por la UBA y el Conicet, es que el costo de los servicios subió 20 puntos porcentuales más que el nivel general de precios. Mientras la canasta avanzó 54% frente a agosto de 2025, el IPC del mismo período fue estimado en 34%.

La suba interanual se dio aun cuando en agosto la canasta tuvo una baja mensual de 2,1% respecto de julio. Esa reducción obedeció principalmente a la menor demanda estacional de electricidad y gas después del pico invernal, que compensó los incrementos tarifarios del mes.

El informe mostró que el mayor incremento interanual se registró en transporte, con una suba del 69% frente a agosto de 2025. Ese rubro explicó por sí solo 27 puntos porcentuales de los 54 puntos de aumento total de la canasta.

El peso del transporte dentro del gasto familiar también es el más relevante: representa el 43% de la canasta de servicios públicos del AMBA. En agosto, el gasto mensual estimado en transporte fue de $123.726.

Las empresas ERSA y Transporte San Lorenzo, de Corrientes, suspendieron sin goce de haberes a 23 choferes de colectivos por 30 días.

La dinámica del rubro respondió a la regla de indexación del boleto en la Ciudad de Buenos Aires, a los aumentos en servicios interjurisdiccionales y a una historia reciente de tarifas más atrasadas frente al resto de los servicios.

Luz, gas y agua también subieron por encima del IPC

Además del transporte, los otros componentes de la canasta también registraron aumentos interanuales superiores a la inflación estimada.

La factura de energía eléctrica aumentó 50% en un año y aportó 11 puntos porcentuales al incremento total de la canasta. En agosto, la factura eléctrica mensual para un usuario N1 del AMBA fue estimada en $61.308.

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El gas natural mostró una suba interanual de 43% y explicó 10 puntos del aumento total. La factura de gas para un usuario N1 llegó a $61.613 mensuales.

El agua potable fue el rubro de menor incremento relativo, aunque también avanzó por encima del IPC. La factura sin subsidios aumentó 38% interanual y aportó 6 puntos porcentuales al crecimiento de la canasta. El gasto mensual estimado fue de $42.975.

La canasta subió 944% desde diciembre de 2023

El informe también permite mirar el cambio acumulado desde el inicio de la actual gestión nacional. Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 944%, mientras que el nivel general de precios habría avanzado 249%.

La diferencia muestra el fuerte proceso de recomposición tarifaria aplicado sobre servicios que venían con retrasos relativos. El mayor salto acumulado desde diciembre de 2023 se dio en gas natural, con una suba de 2.071%. Luego aparece transporte, con 1.442%; agua, con 544%; y energía eléctrica, con 501%.

En lo que va de 2026, la canasta acumuló una suba de 57,9%, también por encima de la inflación estimada para el período, que fue de 21,7%.

Cuánto pesa en el salario

El gasto en servicios públicos representa en agosto cerca del 15% del salario promedio registrado estimado para el AMBA, calculado en $1.993.280. Según el informe, con un salario promedio se pueden comprar 6,9 canastas de servicios públicos, frente a 8,1 canastas en agosto de 2025.

Ese deterioro muestra que el aumento de los servicios avanzó más rápido que los ingresos. Aunque la factura mensual bajó frente a julio por razones estacionales, el peso interanual de la canasta sigue siendo más alto que un año atrás.

Mariano Fuchila

La relación con el salario es clave porque los servicios públicos son gastos de baja flexibilidad. A diferencia de otros consumos, electricidad, gas, agua y transporte no pueden recortarse completamente y ocupan una porción fija del presupuesto de los hogares.

Los usuarios cubren 55% del costo

El reporte del IIEP también estimó que los hogares del AMBA pagan tarifas que, en promedio, cubren el 55% de los costos de los servicios públicos residenciales. El Estado cubre el 45% restante a través de subsidios.

La cobertura es dispar según el servicio. En agosto continuaron las bonificaciones adicionales sobre el precio mayorista del gas y de la electricidad para usuarios subsidiados. En el caso del gas, las bonificaciones totales llegan al 75% sobre el bloque base subsidiado; en electricidad, alcanzan el 66,6%.

La combinación de tarifas más altas, subsidios focalizados y menor consumo estacional explica la foto de agosto. En términos mensuales, la canasta bajó 2,1%. Pero en la comparación anual, el gasto en servicios públicos creció 54%, con el transporte como principal impulsor y todos los componentes por encima del IPC.