Alquileres temporarios en dólares: cómo reservar en plataformas de forma segura + Agregar ámbito en









Para evitar problemas o gastos innecesarios hay que revisar la reputación, mantener toda la comunicación dentro de la aplicación y elegir bien el medio de pago.

Si tenés en cuenta estos consejos, podes evitar cualquier tipo de estafa o engaño al reservar alojamiento. Pexels

Conseguir un departamento para las vacaciones es cada vez más fácil gracias a las aplicaciones internacionales que cuentan con miles de propiedades en diferentes destinos. De todas formas, las facilidades para contratar también obligan a prestar atención a posibles engaños, condiciones que no son claras y costos adicionales que pueden modificar el valor final.

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Las plataformas como Airbnb y Booking.com cuentan con mecanismos para respaldar las operaciones, pero estos pierden efectividad cuando el usuario negocia directamente con el propietario. Además, el medio elegido para cancelar los consumos en dólares desde Argentina puede tener su propio impacto.

El viajero debe revisar cuándo se efectúa el cobro, en qué moneda se procesa y cuáles son las condiciones de devolución. Pexels Reglas fundamentales de seguridad y claves para evitar estafas La recomendación principal es mantener toda la operación dentro de la plataforma utilizada, incluyendo desde los primeros mensajes con el anfitrión hasta el pago por la estadía. Si el propietario solicita seguir la conversación por WhatsApp, un correo particular o algún otro canal, lo mejor es evitar enviar información sensible o acordar condiciones distintas a las publicadas originalmente.

Con los pagos sucede lo mismo, ya que no es recomendable hacer transferencias bancarias directas, depósitos en efectivo ni usar enlaces externos enviados de manera privada para conseguir una supuesta tarifa más económica. Antes de elegir una propiedad también hay que revisar varios elementos:

Leer las opiniones de huéspedes anteriores

Verificar la reputación y antigüedad del anfitrión

Comparar las fotografías con los comentarios publicados

Revisar especialmente observaciones sobre limpieza, ubicación y comunicación

Desconfiar de valores que son mucho más bajos que el promedio de la zona

Comprobar las condiciones de cancelación antes de confirmar

Revisar gastos adicionales de limpieza, impuestos locales o depósitos de garantía En Airbnb puede servir buscar Superhosts, pero en Booking hay que priorizar establecimientos con una cantidad considerable de reseñas y una calificación alta. Una vez concretada la operación, hay que guardar la confirmación, el comprobante y el detalle completo del monto abonado para contar con un respaldo ante cualquier inconveniente.

Una buena tarifa puede dejar de ser conveniente si tiene gastos adicionales, una política de cancelación demasiado estricta o un método de pago que aumenta el pago final. Depositphotos Guía paso a paso para pagar en dólar y evitar recargos Cuando la contratación se procesa en dólares, la mejor opción para quienes ya tienen fondos dolarizados es cancelar directamente ese saldo con dinero disponible en una caja de ahorro en dólares. Para eso hay que hacer la operación normalmente con una tarjeta de crédito y, cuando cierre el período, el alojamiento aparecerá dentro de los consumos expresados en moneda extranjera. El procedimiento general es: Hacer la contratación únicamente desde la plataforma oficial

Esperar al cierre y verificar el importe exacto registrado en dólares

Solicitar el Stop Debit si existe un débito automático desde una cuenta en pesos

si existe un débito automático desde una cuenta en pesos Ingresar al home banking antes del vencimiento

Cancelar manualmente el saldo extranjero con fondos de la caja de ahorro en dólares

con fondos de la caja de ahorro en dólares Pagar por separado los consumos correspondientes en pesos

Revisar posteriormente que cualquier percepción calculada sobre esa parte del resumen haya sido eliminada o compensada según el mecanismo del banco Quienes no quieran usar sus propios ahorros pueden comprar dólar MEP y después usar esos fondos para cancelar el consumo. También hay diferencias según la plataforma, ya que Airbnb centraliza los cobros dentro de su propio sistema, pero Booking puede ofrecer tanto pago online como modalidades en las que el alojamiento cobra directamente al llegar. Esta última opción requiere observar especialmente la moneda y las condiciones informadas, ya que un monto que aparece convertido a pesos durante la búsqueda no necesariamente va a ser el mismo importe que finalmente deberá pagarse meses después.

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