Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $1.500.000 durante 60 días

Debido a los salarios congelados, cada vez más ahorristas buscan más herramientas para mejorar el rendimiento de su dinero.

El rendimiento final de un plazo fijo depende de la tasa que ofrezca cada banco al momento de realizar la inversión.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan saber de antemano cuánto dinero recibirán al finalizar una inversión. El resultado, sin embargo, depende de la tasa de interés que ofrezca la entidad financiera y del tiempo durante el cual se inmovilicen los fondos.

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Para calcular cuánto puede generar una inversión de $1.500.000 durante 60 días , se puede tomar como referencia una TNA del 20,25% , correspondiente a un plazo fijo electrónico del Banco Nación para colocaciones de entre 60 y 89 días.

El cálculo de los intereses de un plazo fijo tradicional se realiza teniendo en cuenta el capital invertido, la Tasa Nominal Anual (TNA) y la cantidad de días que dura la colocación.

Tomando como ejemplo una inversión de $1.500.000 , una TNA del 20,25% y un plazo de 60 días , la ganancia estimada sería de $49.931,51 .

Al vencimiento, el banco devuelve el capital original junto con los intereses generados. En este caso, el resultado sería el siguiente:

Capital invertido: $1.500.000.

$1.500.000. Intereses estimados: $49.931,51.

$49.931,51. Monto total al vencimiento: $1.549.931,51.

Cómo se hace la cuenta para calcular el rendimiento

Para estimar cuánto paga un plazo fijo se puede utilizar una fórmula sencilla: capital × TNA × cantidad de días dividido 365.

En este caso, el cálculo sería sobre los $1.500.000 invertidos, aplicando una tasa anual del 20,25% durante un período de 60 días.

El resultado permite conocer una estimación de los intereses antes de realizar la operación. De todos modos, el monto final puede cambiar si se utiliza otra entidad, ya que cada banco puede ofrecer una tasa diferente.

Qué pasa si elegís otro banco para invertir

No todos los bancos pagan el mismo rendimiento por un plazo fijo. Las tasas pueden variar entre entidades e incluso cambiar según el plazo elegido o el canal utilizado para realizar la inversión.

Por eso, antes de constituir un plazo fijo conviene comparar la TNA disponible para el plazo exacto que se quiere elegir. Una diferencia de algunos puntos en la tasa puede modificar el resultado final, especialmente cuando se invierte una suma importante.

Además, la tasa informada al momento de constituir el plazo fijo es la que se utiliza para calcular los intereses de esa operación. Una vez realizada la inversión, el rendimiento queda establecido hasta el vencimiento, aunque posteriormente el banco modifique las tasas para nuevas colocaciones.

Cuánto dinero recibís al finalizar los 60 días

Si se mantiene una TNA del 20,25%, una inversión inicial de $1.500.000 durante 60 días dejaría una ganancia aproximada de $49.931,51.

Así, al cumplirse el plazo, el ahorrista tendría acreditados $1.549.931,51, siempre tomando como referencia esa tasa y sin renovar automáticamente la colocación.

Antes de invertir, es importante verificar la tasa vigente del banco elegido, ya que el rendimiento puede ser mayor o menor según la entidad y las condiciones disponibles al momento de hacer el plazo fijo.