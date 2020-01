Fintech buscan consenso ante el Central para convivir con bancos

Desde la Cámara aseguraron que “ambas entidades acordaron trabajar en conjunto en pos de la formalización de la economía y de la inclusión financiera”. “Durante el encuentro también se reforzó que las fintech no buscan tomar depósitos del público y que la naturaleza de la industria no tiene ninguna intención de llevar adelante negocios donde esté involucrada la intermediación financiera”, agregaron.

El jueves, el Central informó sus nuevas medidas que apuntan a ordenar “el funcionamiento de las cuentas de pagos ofrecidas por los Proveedores de Servicios de Pago (PSP)”. “Los fondos de los clientes acreditados en cuentas de pago ofrecidas por los PSP deberán encontrarse en cuentas a la vista, en pesos, en entidades financieras del país”, precisó la autoridad financiera. “En todo momento” esos fondos deberán estar disponibles “con carácter inmediato ante su requerimiento, por un monto al menos equivalente al que fue acreditado en la cuenta de pago”.

Dicha regulación, reclamada desde hace tiempo por los bancos tradicionales, afecta a unas 220 empresas fintech que existen en el país. “No creo que las medidas sean algo descabellado. Algunos de los puntos son lógicos, como que una empresa que no tiene licencia para usar el dinero de sus clientes, no lo use. En otros casos, ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos), pide muchas cosas para lo que ellos llaman equilibrar la cancha; pero en este sentido la cancha se inclina para el otro lado: no pidas que a las fintech le pongan el impuesto al débito y crédito, pedí que te lo saquen a vos. Es decir, fomentar la medida positiva, no la negativa”, sostuvo Matías Bari, cofundador de Satoshitango, una empresa que ofrece diversos servicios (entre ellos la compra y venta de criptomonedas) y que tiene presencia en distintos países de Sudamérica.