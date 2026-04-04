Quién es Leandro Massaccesi, el abogado desplazado de Capital Humano + Seguir en









El joven viene de una familia con historia en la política nacional y anteriormente cumplió otros roles en la administración pública. En las últimas horas fue corrido de la cartera de Pettovello

En las últimas horas se conoció el desplazamiento del exfuncionario del Ministerio de Capital Humano Leandro Massaccesi, quien cumplía el rol de jefe de Gabinete de la cartera de Sandra Pettovello. La razón estaría vinculada a un préstamos polémico al que accedió dentro de créditos supermillonarios del Banco Nación.

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El exjefe de Gabinete es abogado e hijo del exgobernador de Río Negro Horacio Massaccesi, quien también fue candidato presidencial de la UCR en 1995. Antes de ingresar al ministerio de Pettovello, Leandro desempeñó durante casi tres años un cargo en la Auditoría General de la Nación (AGN), donde llegó de la mano de Miguel Ángel Pichetto.

Quien es Leandro Massaccesi, el abogado que Pettovello cesanteó en Capital Humano Su entrada a Capital Humano ocurrió en agosto de 2024, aunque su entrada tardó más de lo esperado por las demoras en conseguir una licencia en el cargo que tenía en la AGN.

Anteriormente, había sido concejal en Viedma, capital de Río Negro, desde diciembre de 2015 hasta comienzos de octubre de 2019. Luego asumió el puesto de Secretario de Gobierno de la administración de Mario Francioni, quien debió hacerse cargo de la intendencia tras el fallecimiento de José Luis Foulkes.

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El exfuncionario de Capital Humano se mostró sorprendido por lo "intempestivo de la situación" tras su desplazamiento de su cargo y se desligó de las acusaciones hacia su persona. "No vine a la política a servirme de ella", sentenció. Massaccesi utilizó su cuenta de Instagram para escribir un extenso mensaje en referencia a la situación de su salida del Ministerio de Capital Humano. Sobre el eje de la cuestión - el préstamo del Banco Nación - el ahora exjefe de Gabinete explicó que accedió al mismo con su pareja, siguiendo todos los legales: "La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida".

El hombre viene de una familia vinculada a la política en Río Negro. Reporter Patagonia