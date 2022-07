Historias de 5 cooperativas de la Argentina

Cooperativa de Trabajo Perlea (CABA)

Confecciona corsetería de primer nivel, se formó en el 2021 luego de que la empresa Tejedurías Naiberguer presentara quiebra. Está formada por más de 50 trabajadoras

La fábrica de ropa interior Perlea, está ubicada en Lascano 2470, en el barrio de Villa del Parque y tiene 90 años de historia. El 5 de mayo del año pasado, en plena pandemia, los que eran los dueños Horacio y Alicia Naiberger, hijos de Mauricio quien falleció hace 9 años, decidieron cerrar la planta hasta nuevo aviso. Los trabajadores y trabajadoras se organizaron rápidamente y decidieron ocupar la empresa para resguardar las máquinas y las fuentes de trabajo. Eran 122 empleados.

Luego de largos meses y negociaciones con la jueza a cargo de la causa, María Soledad Casaza, en diciembre pasado lograron tener la licencia para constituirse en cooperativa y continuar trabajando.

En Perlea se hace todo el proceso de producción, desde el diseño hasta la moldería. Se tiza, se corta, pasa al taller donde hay un montón de máquinas, se envía a limpieza, empaquetamiento, expedición y se manda a los locales.

Contacto: Teléfono: 011 7618-4278 // +54 9 11 7145 2735

Cooperativa CONTEX (Las Flores, provincia de Bs.As.)

Servicio de corte y confección, fusionado, bordado, plancha y empaque. Venta de camisas de hombre juvenil, sport y de vestir a clientes minoristas y mayoristas.

En la década del 50 se presentan en Las Flores los primeros emprendimientos textiles que confeccionaban a fasón para empresas de la Capital Federal. En el año 1959, nace uno de los pioneros en el desarrollo de una marca propia que marcó la diferencia entre la tercerización tradicional y la nueva manera de comercializar las prendas: Cattorini SAIC.

En el plano interno generó una mano de obra altamente calificada, motivo por el cual, en la década del 70, la empresa GATIC elige a la ciudad para instalar su principal fábrica de indumentaria. Las condiciones imperantes en el país, hicieron desaparecer estas dos grandes industrias y generaron una gran cantidad de pequeños y medianos talleres que lograron mantener viva la tradición textil. Esta cooperativa fue una de las pioneras en la formación de la Asociación de Confeccionistas Textiles de Las Flores que logró, con apoyo gubernamental, cubrir en parte, las falencias detectadas de las empresas.

Contacto: E-mail: coopcontex@yahoo.com.ar Te: (02244) 453871 - 443871 Tel.: 2244-460198

Communitas Salud (Rosario, Santa Fe)

Esta cooperativa está abocada a las adicciones, la salud mental y la vulnerabilidad social. Está integrada por 20 trabajadores de la salud, la educación, los medios y la cultura que asisten a los pacientes en un hospital de día y, a su vez, llevan a cabo diversas capacitaciones con el objetivo de poder garantizar la inclusión social de los mismos.

Communitas Salud es la cooperativa pionera del Grupo Cooperativo Communitas. El mismo se integra por empresas cooperativas de diferentes rubros (gastronomía, cultural, gráfica, textil, construcción). La sinergia que se produce entre las empresas del grupo permite que aquellas personas que se acercan por una problemática de salud tengan la posibilidad de incorporarse luego de una formación a algunas de las diferentes empresas.

Contacto: 0341 4624486 / +54 9 341 370-0341/ info@cooperativacommunitas.co

Escuela Técnica "Los Andes" (Bariloche, Río Negro)

La Escuela Cooperativa Técnica “Los Andes” (ECTLA) fue fundada en 1991 por un grupo de profesores que decidieron congregarse bajo la forma de una cooperativa de trabajo (Matrícula Nacional 12.224). Se constituye así la segunda escuela técnica de nivel medio de la ciudad de Bariloche (sólo estaba la ENET Nº1, actualmente CET Nº 2).

La institución siempre se sostuvo y fue creciendo con fondos propios y con el esfuerzo de los mismos profesores, alumnos y padres. En algunas oportunidades a lo largo de su historia, la escuela recibió apoyo de empresas, en especial en lo relativo a elementos tecnológicos que dichas firmas tenían en desuso y mediante acuerdos de pasantías laborales.

Sin dudas marca una diferencia formar técnicos con espíritu solidario, asociativo, trabajando en conjunto y enseñándolo a hacer, como lo hacen ellos, porque esa diferencia, son los valores del cooperativismo.

La escuela cooperativa se destaca hace muchos años por un gran trabajo social con la comunidad y la excelente formación académica con pasantías en el INVAP y en el Centro Atómico de Bariloche.

Los alumnos utilizan los saberes técnicos adquiridos en gran medida para ayudar a la comunidad. Crean audífonos, prótesis en impresiones 3D, elementos para ayudar a las personas no videntes, como ser bastones inteligentes o artefactos para paradas de colectivos.

Premiados por diseñar anteojo con sensores para personas no videntes

En 2018 los estudiantes Christian Tarragaona, Ignacio Cañavale, Sebastián Martín Taylor, Leonardo Dreizzen y Agustín Neira de la Escuela Técnica Los Andes obtuvieron el premio del “Desafío Banco Patagonia”, por el proyecto para crear un “anteojo con sensor ultrasónico” para personas no videntes. Los sensores que se incorporaron al anteojo, sirven para detectar objetos por encima de la cintura de la persona no vidente ya que a esa altura el bastón tradicional no puede anticipar los obstáculos.

Contactos: Presidente de la Cooperativa: Juan Manuel Prono Celu; +549 294.430.0422

Fagnano 455 – San Carlos de Bariloche (0294) 443-0640 - (0294) 4430473

escuelalosandes@gmail.com

Cooperativa de trabajo de educadores Madre Tierra (San Miguel, provincia de Bs. As.)

Es una escuela cooperativa con los cuatro niveles educativos. Enseñanza preescolar, primaria, secundaria y terciaria.

La escuela cooperativa funciona hace más de diez años y cuenta con 17 cursos en actividad, entre jardín, primario, secundario y bachillerato para adultos, a los que concurren 400 alumnos y 43 docentes y 8 no docente asociados a la entidad.

Por iniciativa del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) recibió un subsidio por 4,3 millones, para la compra del establecimiento que hoy en día ocupan. “El objetivo que nos permite cumplir el subsidio es resolver el tema que teníamos pendiente desde que nos constituimos, el de la propiedad inmueble. Esto va a ser fundamental para nuestro crecimiento, para poder seguir ampliando los servicios a la comunidad y lograr beneficio para el asociado, mejorando sus condiciones de trabajo”, comentó el presidente de Madre Tierra, Patricio Slam.

Contacto: Pringles 1511, B1663 San Miguel, Provincia de Buenos Aires - Teléfono: 011 4667-4181