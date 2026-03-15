Cosecha récord: el agro proyecta hasta 160 millones de toneladas y exportaciones por más de u$s36.000 millones

Las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario anticipan una campaña agrícola histórica. La mayor producción de trigo, maíz y girasol impulsaría las exportaciones y aportaría más divisas al país, en un contexto clave para el frente fiscal y cambiario.

Impulsada por una cosecha récord de trigo y por buenas perspectivas para el maíz y el girasol, la campaña agrícola que se desarrolla en la Argentina podría marcar un nuevo máximo histórico en producción de granos. Las proyecciones de dos de las principales entidades del sector anticipan un fuerte crecimiento tanto en volumen como en exportaciones.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción total de los seis principales cultivos —soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada— alcanzaría las 147,9 millones de toneladas , lo que representa un incremento del 13% respecto de la campaña anterior . Con ese volumen se superaría el récord previo de 140,1 millones de toneladas registrado en el ciclo 2018/2019 .

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en tanto, proyecta un escenario aún más expansivo. De acuerdo con sus estimaciones, la cosecha total podría alcanzar 160 millones de toneladas , lo que implicaría 21,2 millones de toneladas adicionales respecto del ciclo anterior , equivalente a un crecimiento del 15,2% .

El avance de la producción llega en un momento clave para la economía. Para el Gobierno de Javier Milei, una campaña agrícola más voluminosa implica mayores ingresos por exportaciones y una mayor disponibilidad de divisas, un factor central para fortalecer el superávit fiscal y acumular reservas en el Banco Central.

Para los productores, en cambio, los buenos resultados dependerán en gran medida de los rindes. En particular para quienes trabajan en campos alquilados, los márgenes siguen condicionados por los costos y por precios internacionales que, salvo por recientes tensiones geopolíticas que impulsaron las cotizaciones, se habían mantenido relativamente bajos.

El informe de la Bolsa de Cereales, elaborado por el economista Ramiro Costa, destaca que el trigo es el cultivo con mayor crecimiento relativo. La producción pasó de 18,6 millones a 27,8 millones de toneladas, lo que implica un aumento del 49%.

En el caso del maíz, se espera una cosecha de 57 millones de toneladas, un 16% más que en la campaña anterior. Para el girasol, la producción se proyecta en 6,2 millones de toneladas, con un incremento del 24%, impulsado por buenos rendimientos.

El trigo ya finalizó su ciclo de cosecha en diciembre, mientras que actualmente el foco del sector está puesto en el girasol y el maíz. En soja, la recolección comenzará con mayor intensidad en las próximas semanas. En términos de comercio exterior, la Bolsa de Cereales estima que las exportaciones de granos y derivados alcanzarán 106,79 millones de toneladas, un 8% más que en la campaña previa.

Por productos, se proyectan exportaciones de 17,3 millones de toneladas de trigo, con una mejora del 37%, y de 37,5 millones de toneladas de maíz, lo que representa un incremento del 25%. En el caso del aceite de girasol, las ventas externas alcanzarían 1,51 millones de toneladas, con una leve caída del 4%.

Para el complejo sojero, en tanto, se prevé una reducción en algunos segmentos. Las exportaciones de poroto de soja se ubicarían en 7,2 millones de toneladas, un 42% menos que en la campaña pasada, mientras que el aceite de soja caería 1%, hasta 6,72 millones de toneladas. En harina de soja, en cambio, los despachos se mantendrían prácticamente sin cambios, en 28,54 millones de toneladas.

Si los precios internacionales se mantienen en los niveles actuales, el valor total de las exportaciones agrícolas alcanzaría US$36.386 millones en la campaña 2025/26. Esto implicaría US$2464 millones adicionales respecto del ciclo anterior, equivalente a un crecimiento del 7,3%.

Aun así, el monto no superaría el récord histórico en valor registrado en 2021/2022, cuando las exportaciones del complejo granario habían alcanzado u$s39.843 millones.

El desempeño de la campaña estuvo marcado por condiciones climáticas variables. El ciclo comenzó con buenos niveles de humedad en los suelos, aunque entre fines de diciembre y parte de enero se registró un período de escasas lluvias que afectó el potencial de algunos cultivos.

La situación de los cultivos

Las precipitaciones posteriores permitieron mejorar parcialmente la situación, aunque el panorama sigue siendo heterogéneo. Mientras algunas regiones recuperaron humedad en los perfiles del suelo, otras aún presentan estrés hídrico.

De acuerdo con el último relevamiento de la Bolsa de Cereales, el 76,2% de los cultivos se encuentra en condición normal a excelente, tras una mejora en las últimas semanas producto de las lluvias recientes.

La Bolsa de Comercio de Rosario, por su parte, también destaca el fuerte rebote productivo. Su informe señala que la cosecha fina dejó resultados récord en trigo (29,5 millones de toneladas) y cebada (5,6 millones). En la cosecha gruesa, el maíz podría alcanzar un máximo histórico de 62 millones de toneladas, mientras que el girasol registraría la mayor producción del siglo, con 6,6 millones.

La soja, en cambio, se ubicaría en 48 millones de toneladas, por debajo de registros previos. Sin embargo, esto se explica principalmente por una menor superficie sembrada, ya que los rindes proyectados son superiores a los de la campaña anterior.

Con estos niveles de producción, la BCR estima que las exportaciones de granos y derivados podrían alcanzar 113 millones de toneladas, un volumen sin precedentes que superaría en casi 10 millones de toneladas el récord previo registrado en la campaña 2018/2019.