Advierten que la cosecha récord de trigo salvó a la economía de su tercera caída al hilo en diciembre

Las primeras estimaciones privadas sobre la actividad económica de diciembre volvieron a reflejar una profunda heterogeneidad sectorial, con un fuerte salto del agro y un retroceso en el resto de los rubros.

La cosecha de trigo le dio un gran impulso a la actividad económica de fin de año.

Luego de sufrir en noviembre su segunda caída mensual consecutiva, en el último mes del año la economía parece haber arrojado un repunte , de acuerdo con las primeras estimaciones privadas. Sin embargo, la mejora habría sido causada exclusivamente por la cosecha récord de trigo.

Esta semana el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) descendió 0,3% en noviembre , respecto de octubre . De este modo, la serie desestacionalizada se ubicó un 0,6% por debajo del nivel de febrero pasado, correspondiente al pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente.

Asimismo, en términos interanuales la economía arrojó su primera variación negativa en 14 meses al retroceder también un 0,3%. La contracción fue explicada fundamentalmente por los derrumbes en la industria manufacturera (-8,2%) y el comercio (-6,4%) , mientras que la pesca fue el sector de mayor desplome (-25%). Por el contrario, la intermediación financiera, el agro y petróleo y minería fueron los tres rubros que mejor performance anual exhibieron.

Esta heterogeneidad sectorial volvió a observarse en diciembre, según estimó la consultora Equilibra . La entidad adelantó una mejora del EMAE en el último mes del año, del 0,3% mensual y del 1% interanual.

Gonzalo Carrera , economista de la consultora, explicó que "la gran cosecha de trigo (récord histórico) salvaría a la actividad de diciembre, que se encaminaba a caer por tercer mes consecutivo". "El EMAE sin agro nos da una baja del 0,7% mensual y del 1% interanual ", detalló.

image

Los cálculos de Equilibra mostraron que el agro se disparó 28% contra diciembre de 2024 y 10,5% versus noviembre de 2025. De este modo, la actividad económica habría cerrado 2025 con un crecimiento acumulado del 4,2%.

La magnitud del número tiene su raíz en la baja base de comparación de los primeros meses de 2024, cuando el país atravesaba los efectos de la brusca devaluación que convalidó el gobierno libertario a horas de su llegada a Casa Rosada. Aun así, cabe resaltar que el EMAE se mantuvo prácticamente estancado (con altibajos) durante 10 meses del año que culminó recientemente.

image

El Banco Provincia (Bapro) también estimó un rebote de la economía bonaerense en diciembre, a partir de su indicador PulsoPBA, que procesa a través de Inteligencia Artificial una gran cantidad de datos vinculados al crédito, al consumo y a la producción. Por ende, "2025 finalizaría con un crecimiento de +2,4%, impulsado principalmente por un primer semestre en terreno positivo".

De todos modos, el Bapro aclaró que desde abril se acumuló un descenso de 4,5%, por lo cual "si la economía permaneciera en el mismo nivel observado en diciembre de 2025, la economía de la Provincia caería -1,7% en 2026".

Para 2026, la consultora LCG ve todavía "una recuperación incierta atada a cuestiones económicas, sociales y políticas, con marcadas disparidades". "A pesar de contar con un arrastre estadístico menor (de 0,2 puntos porcentuales estimado), proyectamos una recuperación cercana al 2,2% anual promedio, aunque todavía muy concentrada en pocos sectores (petróleo, minería, agro), fomentando la desigualdad sectorial", pronosticó.