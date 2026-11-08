Cuánto cobra el papa León XIV y qué beneficios económicos recibe del Vaticano

Aunque el máximo líder de la Iglesia católica no tiene un salario oficial confirmado, algunas estimaciones ubican su remuneración en hasta 30.000 euros mensuales.

El papa León XIV ocupa uno de los cargos religiosos más importantes del mundo, pero su situación económica es muy diferente de la de otros jefes de Estado. Si bien el Vaticano no informa públicamente un salario fijo para el Sumo Pontífice, distintas estimaciones permiten aproximarse a los recursos económicos que podría recibir y a los beneficios que tiene garantizados durante su pontificado.

Según un informe publicado por la revista estadounidense Fortune, estiman que el Papa podría percibir unos 30.000 euros mensuales, equivalentes a aproximadamente u$s33.800, lo que representaría cerca de u$s405.600 anuales. La cifra fue proporcionada por Daniel Rober, profesor de Estudios Católicos de la Sacred Heart University, aunque no existe una confirmación oficial de que León XIV reciba efectivamente ese monto .

La particularidad del cargo es que el pontífice no necesita destinar ingresos propios a cubrir buena parte de sus necesidades cotidianas, debido a que la Santa Sede financia su alojamiento, alimentación, traslados oficiales, asistencia médica y seguridad.

Las estimaciones sobre los ingresos del jefe de la Iglesia católica presentan diferencias significativas. Mientras algunos informes mencionan una remuneración potencial de 30.000 euros mensuales, otros calculan que el Papa podría disponer de una asignación personal mucho menor, cercana a los 2.800 euros.

Sin embargo, estos montos no deben confundirse con un sueldo convencional. No existe una escala salarial pública que establezca cuánto cobra el Papa, y tampoco está confirmado que León XIV reciba las cifras difundidas por distintos medios internacionales.

La tradición de la Iglesia considera el pontificado como una misión espiritual y pastoral, por lo que su sostenimiento económico se organiza de manera diferente al de un empleo remunerado.

Las estimaciones sobre los ingresos del jefe de la Iglesia católica presentan diferencias significativas.

Antes de convertirse en Papa, Robert Francis Prevost se desempeñó como prefecto del Dicasterio para los Obispos, un organismo central de la Curia Romana. En ese período, las remuneraciones de los cardenales que ocupaban cargos de responsabilidad se ubicaban, según estimaciones periodísticas, entre los 4.000 y los 5.000 euros mensuales.

Qué gastos y beneficios cubre el Vaticano

Más allá de las cifras que circulan sobre una eventual remuneración, León XIV cuenta con una estructura de servicios financiada por el Vaticano que le permite desempeñar sus funciones sin afrontar personalmente los principales gastos. Entre ellos se encuentran el alojamiento en la residencia pontificia, la alimentación y las necesidades cotidianas. También dispone de vehículos oficiales, incluido el Papamóvil, y de los medios de transporte necesarios para sus actividades y viajes.

En materia sanitaria, el pontífice tiene acceso a servicios médicos y a la farmacia del Vaticano. A estos beneficios se suma la protección permanente de los organismos de seguridad de la Santa Sede, entre ellos la Guardia Suiza Pontificia.

Asimismo, la institución se encarga de proporcionar la vestimenta litúrgica y otros elementos necesarios para las ceremonias y compromisos oficiales.

La decisión del papa Francisco de no cobrar un sueldo

El esquema económico del pontificado volvió a despertar interés después de la muerte del papa Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025.

Durante sus 12 años al frente de la Iglesia católica, Jorge Bergoglio mantuvo una política de austeridad personal. A diferencia de otros pontífices, decidió residir en la Casa Santa Marta en lugar de utilizar los apartamentos papales del Palacio Apostólico. En una entrevista con el periodista Jordi Évole, Francisco explicó que no percibía un sueldo y que, cuando necesitaba dinero para algún gasto personal, lo solicitaba.

Según el especialista consultado por Fortune, el pontífice argentino también había decidido no recibir la remuneración que potencialmente le correspondía y priorizar el destino de esos recursos a fines benéficos.

Su política de austeridad también alcanzó a las finanzas de la Santa Sede. En 2021, Francisco dispuso una reducción del 10% en las remuneraciones de los cardenales, como parte de las medidas para contener el gasto del Vaticano en medio de las dificultades económicas agravadas por la pandemia.

Cuánto dinero puede recibir un Papa después de retirarse

La situación económica de un pontífice también contempla la posibilidad de que renuncie a su cargo, como ocurrió con Benedicto XVI en 2013. Benedicto XVI continuó viviendo dentro del Vaticano después de su renuncia, en el monasterio Mater Ecclesiae, donde permaneció hasta su fallecimiento el 31 de diciembre de 2022, a los 95 años.