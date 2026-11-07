Se va Benjamín Netanyahu: designan al líder opositor de Israel para formar nuevo gobierno

Gadi Eisenkot llamó a crear un "gobierno nacional de emergencia" tras ser recibir el mandato del presidente Isaac Herzog.

El líder opositor, Gadi Eisenkot , llamó este sábado a formar "un gobierno nacional de emergencia" en Israel , tras ser designado por el presidente Isaac Herzog, como el candidato con el mandato para intentar formar un gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre, lo que podría desbancar al primer ministro Benjamin Netanyahu .

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El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció este sábado encargará al líder del bloque opositor, Gadi Eisenkot, la tarea de formar gobierno tras las elecciones legislativas de finales de octubre, tras casi dos décadas de ostentar el poder de forma intermitente.

Los primeros comicios desde la guerra en Gaza, que estalló por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás, se saldaron sin mayoría ni para Netanyahu y sus aliados ni para el bloque de Eisenkot.

Sin embargo, el líder opositor, un ex jefe militar recién entrado en política , cuenta con el espinoso respaldo de los partidos árabes y también abrió la puerta esta semana a una hasta ahora improbable alianza con los ultraortodoxos judíos que le bastaría para gobernar.

Después de celebrar consultas con todos los partidos a lo largo de la semana, Herzog anunció este sábado que le confiará en primer lugar a Eisenkot "la misión de formar gobierno".

El nombramiento oficial tendrá lugar en una ceremonia el domingo en la residencia presidencial en Jerusalén, señaló el gabinete de Herzog en un comunicado.

Einskot busca "un gobierno de emergencia nacional"

"Ha llegado el momento de formar un gobierno de emergencia nacional. Haré todo para que estemos a la altura", reaccionó Eisenkot en las redes.

Durante la ronda de consultas con los diferentes partidos el pasado miércoles y jueves, Eisenkot sumó un total de 67 recomendaciones de parlamentarios frente a las 46 obtenidas por Netanyahu; después de que el partido Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) -con 7 escaños e históricamente en la coalición de Netanyahu- declinase recomendarle.

Pero entre las formaciones que se decantaron por el exjefe del Estado Mayor figuran los partidos árabes israelíes, de los que no quieren depender ciertos sectores del bloque opositor.

Después de los comicios, Herzog había expresado su preferencia por un gobierno de unidad nacional que reúna a los israelíes judíos de todo el espectro político.

Netanyahu también reclamó un gobierno de unidad, pero la oposición insiste en que el primer paso debe ser su salida.

Con casi dos décadas en el poder de forma intermitente, el dirigente conservador es el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en la historia de Israel.

Si es desbancado, podría enfrentarse a penas de cárcel por varios casos de corrupción que penden sobre él. También es objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la guerra en Gaza.

Netanyahu fue primer ministros en tres mandatos.

Netanyahu carga contra los árabes

En los últimos días, Netanyahu ha arremetido contra la oposición por considerar pactos con los árabes israelíes, descendientes de los palestinos que permanecieron en Israel tras la creación del país en 1948.

Este mismo sábado, horas antes del anuncio de Herzog, calificó a los partidos árabes de islamistas y aseguró que una coalición con ellos "desmantelaría el Estado de Israel desde dentro".

En respuesta, el partido Yashar de Eisenkot instó a los aliados de Netanyahu y a los miembros de su partido Likud a formar un gobierno de unidad encabezado por el ex jefe militar.

La alianza con los partidos árabes genera roces dentro del bloque opositor, porque los sectores más a la derecha no ven con buenos ojos que el gobierno dependa de esas formaciones.

Tras su nombramiento, Eisenkot contará con 28 días para reunir los 61 votos necesarios para gobernar. Si no lo logra, Herzog puede conceder una prórroga de 14 días antes de encargarlo a otra persona.

Si ninguna de las partes tiene éxito, Israel se encaminará a nuevas elecciones. Entre 2019 y 2022, el país celebró cinco comicios debido a repetidos bloqueos políticos.

(afp, efe, reuters, ap)

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