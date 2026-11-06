Javier Milei llega al encuentro con el papa León XIV con diferencias internas y una agenda social incómoda

El Presidente recibirá al pontífice este domingo en la Casa Rosada y luego compartirán una actividad en el Palacio Libertad. Las diferencias dentro del oficialismo por la ley de discapacidad y la preocupación por los mensajes y las audiencias privadas del Papa marcan la previa del encuentro.

Javier Milei recibirá este domingo al papa León XIV en la primera visita del pontífice a la Argentina , en un encuentro que tendrá como escenario central la Casa Rosada y que estará atravesado por algo que preocupa al Gobierno. El impacto de una agenda que pondrá en primer plano temas sensibles para la administración libertaria, como la pobreza, la situación de los sectores vulnerables y el financiamiento de las prestaciones por discapacidad, mantiene en alerta al Ejecutivo.

La reunión bilateral entre el Presidente y el jefe de la Iglesia Católica se realizará en el despacho presidencial , después de la recepción oficial y del saludo protocolar con los integrantes del Gabinete. Luego, ambos participarán de una actividad en el Palacio Libertad, donde está prevista la presencia de gobernadores, legisladores, autoridades judiciales, representantes diplomáticos y referentes de distintos sectores de la sociedad.

EnBalcarce50 buscan evitar que los mensajes del pontífice sean interpretados como una respuesta directa a las políticas económicas del Gobierno. La expectativa oficial es que León XIV se refiera a la paz, el diálogo y la pobreza desde una perspectiva general, sin entrar en una confrontación explícita con la administración nacional. Sin embargo, hay preocupación por la posibilidad de que el Papa mantenga audiencias privadas por fuera de las actividades anunciadas, una práctica que ya tuvo antecedentes en otros viajes.

En Casa Rosada admiten que no tienen control sobre eventuales reuniones de ese tipo y que una audiencia con referentes opositores podría alterar la lectura del viaje. Por ahora, no hay un encuentro privado confirmado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof ni con otros dirigentes opositores, aunque el Gobierno sigue de cerca las definiciones que puedan surgir desde el Vaticano.

La decisión de no invitar a los ex presidentes a la recepción institucional del Palacio Libertad también expuso los límites de la intención oficial de mantener la visita al margen de la disputa política. Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá quedaron fuera de la convocatoria. Desde el Gobierno argumentaron que la organización se concentró en los representantes de los tres poderes del Estado y que la exclusión respondió a cuestiones de espacio y cupo.

Javier Milei se prepara para recibir al Papa con la interna oficialista sin resolver

El operativo para recibir a León XIV tiene, además, una responsable central. Karina encabezó las gestiones con la Iglesia y las autoridades involucradas en la organización de la visita, con el objetivo de evitar inconvenientes durante las actividades previstas entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La secretaria general de la Presidencia asumio un papel activo en la coordinación de la agenda y en la definición de los aspectos institucionales del viaje, en una semana en la que el oficialismo también debe administrar sus diferencias internas.

El papa León llegará este domingo a Argentina. Vatican News

Uno de los principales focos de tensión es la discusión por la ley de discapacidad. El proyecto obtuvo dictamen en el Senado con el respaldo de una mayoría amplia y quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto. La iniciativa establece un régimen permanente que contempla la actualización de las pensiones no contributivas, un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado. La discusión volvió a enfrentar a los sectores que impulsaron un acuerdo parlamentario con la oposición y a los funcionarios económicos, que cuestionan el impacto fiscal de las medidas.

El episodio más reciente involucró a Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. El Wjecutivo le pidió modificaciones al dictamen para reducir determinadas prestaciones, pero la senadora decidió mantener el texto tal como había sido aprobado en Diputados. La decisión se produjo en medio de las negociaciones con los bloques aliados y dejó expuestas las diferencias sobre la estrategia legislativa del oficialismo. El proyecto podría tratarse en el recinto el 19 de noviembre, pocos días después de la partida del pontífice.

La discusión tiene una dimensión adicional por la agenda de León XIV. Durante su estadía, el Papa visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. La coincidencia entre esa actividad pastoral y las diferencias dentro del Gobierno por el financiamiento del sector vuelve especialmente sensible el debate.

El Papa llegará a Aeroparque el domingo a las 16:30, donde será recibido por Milei. A las 16:50 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y a las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

En tanto, a las 18:30 se realizará el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, con la participación del Gabinete. Al finalizar, Milei y el papa León XIV brindarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19.