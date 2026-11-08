Visita de León XIV a la Argentina: qué deben tener en cuenta los pasajeros de vuelos que viajen entre el 8 y el 11 de noviembre en Córdoba y CABA + Agregar ámbito en









Aeroparque, Ezeiza y Córdoba tendrán restricciones temporales y controles especiales. Recomiendan consultar con las aerolíneas, llegar con anticipación y coordinar los encuentros con acompañantes fuera de las terminales.

Los aeropuertos seguirán operativos, pero habrá limitaciones de acceso y cambios en las operaciones aéreas durante determinadas franjas horarias. El detalle de las medidas para cada terminal. Comunicación - Turismo Nación

La llegada del papa León XIV a la Argentina activará un operativo especial en los aeropuertos de Buenos Aires y Córdoba que podría afectar los desplazamientos de los pasajeros entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Si bien las terminales continuarán operativas, habrá restricciones de acceso, controles de seguridad y posibles modificaciones en los horarios de algunos vuelos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las medidas alcanzarán al Aeroparque Jorge Newbery, al Aeropuerto Internacional de Córdoba y a Ezeiza, debido a los traslados del pontífice y su comitiva durante la visita apostólica. Por ese motivo, las autoridades recomendaron a quienes tengan viajes programados durante esas jornadas consultar previamente con sus aerolíneas y llegar con mayor anticipación de la habitual.

Domingo 8: acceso restringido en Aeroparque por la llegada de León XIV El primer operativo especial comenzará este domingo, cuando el Papa arribe a las 16:30 a Aeroparque, procedente de Montevideo. Durante esa jornada, el ingreso a la terminal estará habilitado exclusivamente para pasajeros con vuelos programados y personal aeroportuario. Los acompañantes que concurran a despedir o recibir viajeros no podrán ingresar al edificio, por lo que se recomienda coordinar un punto de encuentro en el exterior.

También se aconseja acceder al aeropuerto por la cabecera norte, debido a que la zona sur podría registrar congestiones por el despliegue de seguridad. Además, habrá restricciones temporales en el espacio aéreo que podrían repercutir en la programación de algunos servicios.

La visita de León XIV podría generar demoras y modificaciones en algunos vuelos entre el domingo 8 y el miércoles 11. Qué días habrá restricciones y cuáles son las recomendaciones para los viajeros. Martes 10: nuevas restricciones en Aeroparque y posibles demoras en Córdoba El martes será otra jornada de especial atención para los viajeros. León XIV viajará por la mañana desde Buenos Aires hacia Córdoba y regresará a la Capital Federal por la tarde. En Aeroparque volverá a regir el acceso restringido para pasajeros con vuelo y trabajadores aeroportuarios, sin ingreso de acompañantes.

En Córdoba, en tanto, podrían registrarse demoras en los accesos a la terminal por el operativo de seguridad. Las autoridades recomendaron salir con mayor anticipación y verificar el estado de los vuelos antes de trasladarse al aeropuerto. También habrá restricciones temporales en las operaciones aéreas de ambas terminales. Miércoles 11: posibles demoras en los accesos a Ezeiza La última jornada de la visita también tendrá un operativo especial en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. El Papa encabezará su ceremonia de despedida a las 14 y luego partirá rumbo a Lima, Perú. Debido a los controles y las restricciones vinculadas con el traslado de la comitiva, podrían producirse demoras en los accesos a la terminal. Por este motivo, quienes tengan vuelos programados desde Ezeiza deberán contemplar tiempo adicional para llegar al aeropuerto y realizar los trámites previos al embarque. Qué recomiendan a quienes tengan vuelos programados Entre las principales recomendaciones para los pasajeros se encuentra verificar el estado del vuelo directamente con la aerolínea, revisar las notificaciones sobre eventuales cambios de horario y consultar las condiciones de acceso a cada terminal antes de salir. También se aconseja utilizar transporte público o servicios de traslado, prever recorridos alternativos ante posibles cortes y evitar concurrir con acompañantes a las zonas de acceso restringido. Las medidas no implican una cancelación general de los vuelos, pero sí pueden generar demoras y modificaciones puntuales en las operaciones.