León XIV llega a la Argentina: quién es Robert Prevost, el Papa estadounidense con alma latinoamericana

El sucesor de Francisco desembarca en Buenos Aires después de 39 años sin una visita papal. Su recorrido incluirá encuentros con Javier Milei, misas multitudinarias y actividades en Córdoba, Luján y Claypole.

Robert Prevost fue elegido en mayo de 2025 y llega a la Argentina en el marco de su primera gira apostólica por Sudamérica. La agenda contempla actividades religiosas, políticas y sociales en tres jurisdicciones.

Robert Francis Prevost, conocido como León XIV , llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina para iniciar una visita apostólica histórica, la primera de un pontífice al país en 39 años. Nacido en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955, el actual líder de la Iglesia católica construyó buena parte de su trayectoria religiosa en América Latina, especialmente en Perú, donde vivió durante más de una década y obtuvo la nacionalidad por naturalización.

Su llegada tiene un significado particular para la región. Aunque es el primer Papa nacido en Estados Unidos, su recorrido pastoral estuvo estrechamente ligado a las comunidades latinoamericanas. Esa experiencia marcó su formación como religioso y obispo, y constituye una de las claves para comprender su mirada sobre la Iglesia, la pobreza, la desigualdad y el papel de las comunidades más vulnerables.

Prevost ingresó a la Orden de San Agustín en 1977 y fue ordenado sacerdote en 1982. En 1985 llegó por primera vez a Perú, donde desarrolló tareas misioneras en Chulucanas y Trujillo. Allí trabajó en la formación de religiosos, fue docente de Derecho Canónico y acompañó distintas comunidades. En 2014, el papa Francisco lo designó administrador apostólico de Chiclayo y, un año después, fue nombrado obispo de esa diócesis.

Su relación con Francisco fue determinante en su ascenso dentro de la estructura vaticana. En enero de 2023, el pontífice argentino lo convocó a Roma para conducir el Dicasterio para los Obispos, uno de los organismos más importantes de la Santa Sede, encargado de participar en la selección de nuevos obispos en gran parte del mundo. En septiembre de ese año fue creado cardenal y se convirtió en una figura de peso dentro de la Curia.

El 8 de mayo de 2025 fue elegido sucesor de Francisco y adoptó el nombre de León XIV. Se convirtió en el primer pontífice estadounidense y en el primer Papa perteneciente a la Orden de San Agustín. Su elección fue interpretada como una señal de continuidad con algunos de los principales ejes del pontificado anterior, aunque con un estilo propio, marcado por su formación académica, su experiencia pastoral y su conocimiento de distintas realidades culturales.

La agenda de León XIV en la Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján

El Papa arribará este domingo a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la Plaza San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde participará de la ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La jornada continuará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 tendrá una agenda centrada en las actividades pastorales y sociales. Visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, con líderes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín y con el Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones y mantendrá un encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, tendrá un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La última jornada de su visita, el miércoles 11, incluirá una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. Finalmente, a las 14, partirá desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por América Latina.

Así es el pequeño papamóvil eléctrico que prepararon para León XIV en Uruguay

El papa León XIV contó con un pequeño vehículo eléctrico similar a un carrito de golf para sus desplazamientos en Uruguay. El proyecto estuvo a cargo del empresario Alejandro Curcio, importador de Toyota en ese país, quien debió adaptar la unidad para que el Pontífice pudiera viajar de pie y con condiciones de seguridad.

La transformación presentó varios desafíos técnicos, principalmente por el cambio en la distribución del peso. El carrito original pesa 464 kilogramos y fue diseñado para cuatro ocupantes, pero la nueva configuración debía permitir el traslado de cinco personas. Además, el equipo incorporó un piso nivelado y una estructura de apoyo para facilitar los movimientos del Papa. También trabajó sobre la potencia del motor eléctrico para evitar aceleraciones bruscas que pudieran comprometer la estabilidad. El vehículo será blanco y llevará el escudo oficial de León XIV en los laterales, el frente y los asientos.

Curcio documentó el proceso de fabricación en una miniserie y expresó su satisfacción por el encargo. “Para mí es un honor, un orgullo, haber recibido ese pedido. Es una de las cosas que uno no se imagina en la vida y, cuando llegan, la verdad que nos alegran el corazón”, sostuvo. En Uruguay, el Pontífice también utilizó una Fiat Titano, mientras que para sus recorridos por Argentina se prepararon dos Toyota Hilux especialmente adaptadas.