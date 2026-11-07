León XIV y un momento incómodo en Uruguay: un expresidente intentó besarle la mano

Sucedió cuando el Pontífice se encontraba saludando uno a uno a todos los exmandatarios. Luego, se estrecharon las manos mientras cruzaron miradas.

El papa León XIV vivió un momento incómodo en Uruguay , cuando un expresidente quiso besarle uno de sus anillos durante la recepción en Montevideo . Se trató de Luis Lacalle Herrera, quien intentó demostrarle su agradecimiento por su visita pero el pontífice le retiró la mano.

El episodio ocurrió este viernes en la plaza Independencia , donde el dirigente esperaba junto a otros exmandatarios para darle la bienvenida al líder de la Iglesia Católica. León se acercó a saludar a los presentes y les estrechó la mano uno por uno.

Cuando llegó su turno, Lacalle Herrera se inclinó para besarle el anillo, pero el Papa evitó el gesto. El exmandatario insistió durante algunos segundos, aunque el Papa volvió a evitarlo.

Finalmente, ambos terminaron estrechando sus manos mientras se miraban a los ojos. La secuencia quedó registrada y se viralizó en redes sociales. El intercambio se produjo antes de los discursos de León XIV y del presidente Yamandú Orsi , quienes posteriormente subieron al escenario para dirigirse a las personas que aguardaban en la plaza.

La ceremonia reunió también a los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou , hijo de Lacalle Herrera. En su bienvenida, Orsi destacó la convivencia política y la presencia conjunta de exmandatarios.

Cuando llegó su turno, Lacalle Herrera se inclinó para besarle el anillo, pero el Papa evitó el gesto.

Durante su intervención, León XIV vinculó su reciente operación de pulmón con las dificultades que pueden tener muchas personas para acceder a diagnósticos y tratamientos. Agradeció la atención recibida y pidió por la garantía de asistencia médica independientemente de los recursos económicos.

“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, sostuvo.

"La bebida de la amistad": así definió León XIV al mate durante su misa en Uruguay

El papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica este sábado en Paysandú, Uruguay y en su homilía se elogió al mate como una "bebida de la amistad". En tierras charrúas, el Somo Pontífice describió el ritual de tomarlo como "un símbolo presente en cada lugar" y recalcó la importancia de compartir con otros y "estrechar los lazos que nos unen".

"Un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio y de trabajo, en cada reunión de amigos”, así describió el Vaticano al mate y destacó que se trata de un signo de familiaridad, de amistad y de encuentro.

Ese fue uno de los mensajes centrales que dejó León XIV durante la misa celebrada en un parque de las afueras de Paysandú ante unos 40.000 fieles, con presencia de peregrinos de Argentina, Paraguay y Brasil. Al finalizar la misa, el Pontífice realizó una breve visita a la basílica de Paysandú, donde saludó a decenas de fieles que lo esperaban en la puerta. Luego emprendió el regreso a Montevideo para continuar con su cargada agenda.