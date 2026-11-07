La derrota de Donald Trump suma incertidumbre al mercado argentino: ¿Qué puede pasar con el dólar? Por Nicolas Parreira + Agregar ámbito en









Este resultado electoral no debe interpretarse como una señal automática de devaluación ni como el fin del apoyo estadounidense. Trump aún conserva facultades ejecutivas y los acuerdos vigentes no quedan sin efecto por un cambio en la composición del Congreso.

La suerte de Donald Trump es clave par poder analizar lo que puede suceder con la Argentina.

La derrota legislativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma un nuevo factor de incertidumbre para los activos argentinos, en un contexto en el que el respaldo financiero que Washington brindó al gobierno de Javier Milei durante 2025 tuvo un papel clave en la estabilización de las expectativas del mercado.

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Sin embargo, este resultado electoral no debe interpretarse como una señal automática de devaluación ni como el fin del apoyo estadounidense. Trump aún conserva facultades ejecutivas y los acuerdos vigentes no quedan sin efecto por un cambio en la composición del Congreso.

El principal cambio es político. Con un Congreso opositor, nuevas intervenciones financieras podrían enfrentar mayores cuestionamientos y controles. El Tesoro estadounidense conserva herramientas para actuar, pero el mercado también evalúa la previsibilidad de ese respaldo. Si los inversores comienzan a percibir que una eventual asistencia será más difícil de implementar, pueden exigir una prima de riesgo mayor para mantener activos argentinos.

En el mercado cambiario, el primer efecto podría aparecer en las expectativas y en los dólares financieros. Una mayor incertidumbre suele aumentar la demanda de cobertura, especialmente cuando coincide con caídas de bonos y acciones. Pero esto no implica necesariamente una suba sostenida del dólar por el resultado electoral estadounidense. Para eso tendría que producirse un deterioro más persistente de la confianza o de las condiciones financieras locales.

Cómo llega Argentina También hay que considerar que Argentina llega a este escenario con señales económicas mixtas. La acumulación de reservas durante 2026 fue uno de los aspectos positivos, pero los últimos datos de actividad mostraron una recuperación débil, con dificultades en industria y comercio. A eso se suma el riesgo político que los mercados empiezan a incorporar de cara a las elecciones presidenciales argentinas de 2027.

Por eso, resulta especialmente importante seguir la evolución del riesgo país, los bonos soberanos y la brecha cambiaria. Si la reacción queda limitada a algunas ruedas de volatilidad, el impacto sobre el dólar podría ser transitorio. En cambio, si aumenta de manera sostenida la prima de riesgo argentina y se deterioran las expectativas de financiamiento, la presión cambiaria podría prolongarse. No es lo mismo una corrección de mercado que un cambio estructural en las expectativas. El respaldo estadounidense fue importante para estabilizar las expectativas financieras, pero Argentina no puede depender permanentemente de la posibilidad de una intervención externa. Para que el dólar mantenga una trayectoria ordenada durante 2027, será fundamental sostener los equilibrios macroeconómicos, recuperar crecimiento y reducir la incertidumbre sobre el financiamiento. La elección estadounidense puede aumentar la volatilidad, pero la evolución del dólar seguirá dependiendo principalmente de los fundamentos económicos argentinos. (*) Economista y director de Grupo Sigma