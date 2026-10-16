Cuánto podés ganar si depositás $10 millones en un plazo fijo a 30 días con las nuevas tasas de octubre 2026

Las tasas de los plazos fijos presentan diferencias entre bancos. Conocé cuánto rinden $10 millones en 30 días y qué entidades ofrecen mejores intereses.

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos registraron nuevos movimientos durante octubre de 2026, en un escenario en el que los bancos compiten por captar depósitos . Para quienes cuentan con ahorros disponibles, comparar los rendimientos resulta clave antes de elegir dónde invertir.

Con una colocación de $10 millones a 30 días , la ganancia depende de la tasa nominal anual ( TNA ) que ofrezca cada entidad y del canal utilizado para constituir el depósito. Según los valores relevados por el mercado, las diferencias pueden representar miles de pesos en intereses al vencimiento.

El rendimiento de un plazo fijo tradicional se calcula según el capital depositado, la tasa de interés y la cantidad de días de la inversión. Por eso, aunque dos bancos reciban el mismo monto durante el mismo período, el resultado puede variar si ofrecen tasas diferentes.

Como referencia, el Banco Nación informó una TNA del 16,5% para los depósitos constituidos en sucursal y del 20% para las operaciones realizadas por canales electrónicos . Con $10 millones a 30 días, la primera alternativa genera aproximadamente $135.616,44 en intereses, mientras que la segunda produce unos $163.383,56.

Al finalizar el período, el capital más los intereses suma $10.135.616,44 en la operación presencial o $10.164.383,56 en la electrónica . Estos importes son estimaciones basadas en las tasas mencionadas y deben verificarse antes de invertir, ya que las condiciones pueden cambiar.

Qué tasas ofrecen los principales bancos en octubre 2026

Banco Macro y Banco Hipotecario son entidades tradicionales con una de las tasas más altas para depósitos a 30 días, con una TNA del 19,5%. El Banco Nación aparecía con el 19,25%, seguido por BBVA, con el 19%.

El Banco Credicoop ofrecía una TNA del 18,5%, Galicia del 18,25% e ICBC del 18,1%. Luego Santander, con el 16,5%, y Banco Patagonia, con el 16%.

Para comparar correctamente, es importante revisar si la tasa publicada corresponde a clientes o no clientes, si aplica a la contratación digital y cuáles son las condiciones vigentes para el monto elegido. Además, el rendimiento de los bancos más grandes no necesariamente coincide con el de otras entidades financieras que pueden ofrecer tasas superiores.

Cómo elegir el plazo fijo más conveniente

Antes de constituir un depósito, se recomienda consultar el comparador de tasas del Banco Central (BCRA) y revisar las propuestas disponibles para el plazo deseado. La autoridad monetaria reúne información de distintas entidades, lo que permite observar las diferencias entre las tasas informadas.

También conviene comprobar la tasa final en el home banking o en la aplicación del banco. Para calcular una estimación de los intereses de 30 días, se puede multiplicar el capital por la TNA y por 30, y luego dividir el resultado por 365. El cálculo sirve como referencia y puede variar según las condiciones de la operación.

Por último, hay que tener en cuenta que la ganancia nominal no equivale necesariamente a una mejora del poder adquisitivo: para evaluar el resultado real, es necesario compararlo con la inflación del mismo período. Las tasas pueden cambiar y el dinero queda inmovilizado durante el plazo acordado, por lo que es importante asegurarse de no necesitar esos fondos antes del vencimiento.