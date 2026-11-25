Las tasas de interés cambian según el banco y pueden hacer una diferencia en el dinero que reciben los ahorristas. Qué tener en cuenta antes de invertir.

El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por los argentinos que buscan generar una ganancia con sus ahorros, sin exponerse a los riesgos de otras inversiones. Con las tasas de interés que ofrecen actualmente los bancos, es posible conocer de antemano cuánto dinero se obtendrá al finalizar la inversión.

Sin embargo, los intereses pueden variar considerablemente de una entidad a otra , por lo que comparar las distintas opciones antes de realizar la operación puede marcar la diferencia.

Entre los bancos más grandes del país, Banco Provincia ofrece una de las tasas nominales anuales más altas, con un 21% para sus clientes y un 22% para quienes realizan la operación sin tener una cuenta en la entidad . Le siguen Banco Macro, con un 19,5%, y Banco Nación, con un 19,25% , mientras que Banco Credicoop ofrece un 18,5% y Galicia un 18,25%.

En cuanto al resto de las entidades con mayor presencia en Argentina, Santander paga un 18%, seguido por ICBC con un 17,9%. Por su parte, BBVA y Banco Ciudad ofrecen un 17%, mientras que Banco Patagonia tiene una tasa del 16% . Estas diferencias pueden parecer pequeñas, pero tienen un mayor impacto sobre las ganancias a medida que aumenta el dinero invertido o se extiende la duración del depósito.

De todas formas, quienes estén dispuestos a colocar sus ahorros fuera de los bancos más conocidos pueden acceder a mejores porcentajes. Actualmente, Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian y Reba ofrecen una tasa nominal anual del 24% , con la posibilidad de realizar la operación sin necesidad de ser cliente.

Cuánto podés ganar en un plazo fijo de $500.000 en 30 días

Una persona que decida depositar $500.000 en Banco Nación obtendría una ganancia de $7.910,96 después de 30 días, por lo que tendría a su disposición un total de $507.910,96 al finalizar la inversión. Si la misma operación se realiza en Banco Provincia con la tasa que ofrece a sus clientes, los intereses ascenderían a $8.630,14, mientras que en Galicia serían de $7.500.

En cambio, quienes opten por alguna de las entidades que ofrecen una tasa anual del 24% recibirían $9.863,01 de intereses en apenas un mes, con un saldo final de $509.863,01. La diferencia frente a Banco Patagonia, que con el mismo capital generaría una ganancia de $6.575,34, supera los $3.200. Una vez cumplidos los 30 días, el ahorrista podrá retirar el dinero, utilizar los intereses para afrontar algún gasto o volver a invertirlos junto con el capital inicial.

Los intereses de un plazo fijo dependen del dinero depositado y de la tasa que ofrece cada banco. Freepik

Lo que se obtendría en 60 y 90 días

Para quienes no tengan previsto utilizar sus ahorros en los próximos meses, existe la posibilidad de realizar un depósito por un período más largo y asegurarse una determinada tasa durante toda la inversión. Si se mantienen los porcentajes ofrecidos para las colocaciones a 30 días, los $500.000 depositados en Banco Nación generarían $15.821,92 de intereses en 60 días, mientras que en Banco Provincia la ganancia alcanzaría los $17.260,27.

Al extender la operación a 90 días, los intereses serían de $23.732,88 y $25.890,41, respectivamente. Por otro lado, con una tasa nominal anual del 24%, el mismo capital permitiría obtener $19.726,03 en dos meses y $29.589,04 en tres meses, por lo que el dinero disponible al finalizar este último período ascendería a $529.589,04.

Cabe tener en cuenta que los bancos pueden ofrecer distintas tasas según la cantidad de días por los que se contrate el depósito. Además, el dinero permanecerá inmovilizado hasta el vencimiento, por lo que conviene considerar los gastos previstos para los próximos meses antes de comprometer la totalidad de los ahorros.