Los bancos no pagan lo mismo por dejar los dólares en un plazo fijo, por lo que elegir bien puede cambiar la ganancia.

Las diferencias entre los intereses que ofrecen los bancos pueden sorprender a quienes buscan hacer rendir sus dólares.

Entre las distintas alternativas que tienen los argentinos para invertir sus ahorros en moneda extranjera se encuentra el plazo fijo . Se trata de una herramienta que, si bien ofrece intereses mucho más bajos que las colocaciones en pesos, permite generar una ganancia sin necesidad de desprenderse de los dólares.

Sin embargo, las tasas varían bastante de un banco a otro , por lo que vale la pena conocer cuánto paga cada entidad antes de realizar una inversión.

A diferencia de lo que sucede con los depósitos en pesos, gran parte de los bancos argentinos ofrece tasas nominales anuales inferiores al 2% para las inversiones en dólares a 30 días. No obstante, existen algunas entidades que buscan captar los ahorros de sus clientes con mejores rendimientos.

Algunos bancos pagan intereses mucho más altos que otros por los ahorros depositados en dólares.

Entre ellas se encuentran Banco Coinag , con una tasa del 4% anual y un depósito mínimo de u$s100, y Banco Formosa , que ofrece un 2,30% para colocaciones desde u$s500. Por su parte, Banco Bica maneja una tasa del 2%.

En cuanto a los bancos con mayor presencia en el país, Nación, Macro, Galicia e Hipotecario ofrecen tasas del 1,25% anual para las operaciones electrónicas a 30 días, mientras que BBVA paga un 1%.

La diferencia es todavía más pronunciada en otras entidades conocidas, como Banco Credicoop, cuya tasa es del 0,40%, Banco Patagonia, con un 0,20%, y Santander, que apenas ofrece un 0,05% anual.

Otro aspecto a tener en cuenta es que algunos bancos mejoran los intereses cuando se extiende el plazo de inversión o cuando el depósito se realiza a través del home banking en lugar de acudir a una sucursal.

Lo que se gana al colocar u$d750 por 30 días

Si un ahorrista decide invertir u$s750 durante un mes en el Banco Nación a través de sus canales digitales, conseguirá una ganancia de u$s0,77. De esta manera, una vez cumplidos los 30 días, tendrá a su disposición un total de u$s750,77.

En caso de buscar un mayor rendimiento, una colocación por el mismo importe en Banco Coinag dejará intereses por u$s2,47, mientras que en Banco Formosa la ganancia será de u$s1,42. En ambos casos, el dinero invertido supera el mínimo exigido por las entidades.

Aunque las diferencias pueden parecer pequeñas, cobran mayor importancia para quienes cuentan con varios miles de dólares ahorrados y tienen pensado renovar la operación todos los meses. Cabe recordar que las tasas publicadas por los bancos son anuales, por lo que el porcentaje de ganancia que recibe el cliente es proporcional a la cantidad de días durante los cuales permanece depositado su dinero.

La ganancia de un plazo fijo en dólares depende de cuánto paga el banco donde se deja el dinero. Freepik

¿Y en un lapso de 60 días cuánto se gana?

Para quienes tienen la posibilidad de dejar sus ahorros durante dos meses sin utilizarlos, algunos bancos ofrecen condiciones más atractivas. Tal es el caso del Banco Nación, que eleva su tasa al 1,50% anual para las inversiones electrónicas de entre 60 y 89 días.

De esta forma, si una persona deposita u$s750 durante 60 días, obtendrá intereses por u$s1,85 y recibirá un total de u$s751,85 al vencimiento. En cambio, si realiza la misma operación de manera presencial en una sucursal, la ganancia será de u$s1,23.

Incluso, tomando como referencia las tasas actuales de la entidad, resulta más rentable hacer una única colocación a dos meses que realizar dos consecutivas de 30 días, ya que en este último caso los intereses acumulados rondarían los u$s1,54.

La principal diferencia para el ahorrista está en la disponibilidad del dinero. Mientras que con una inversión mensual puede decidir si retira sus dólares o vuelve a depositarlos al vencimiento, con una de mayor duración deberá esperar los 60 días para recuperar sus ahorros.