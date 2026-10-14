Plazo fijo vs. inflación: qué bancos rinden más y cuáles pierden, tras el dato del INDEC

La inflación de septiembre fue del 1,9% y dejó en evidencia las diferencias entre las tasas de los bancos. Algunas entidades ofrecen rendimientos que superan el avance de los precios.

Las tasas de los plazos fijos varían entre bancos y pueden quedar por debajo o superar levemente la inflación, según el rendimiento ofrecido y el período de inversión.

El plazo fijo tradicional vuelve a estar en el centro de la atención de los ahorristas luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de septiembre fue del 1,9% . El dato obliga a comparar el rendimiento de los depósitos en pesos con la evolución de los precios, para determinar si el dinero invertido logra conservar su poder adquisitivo .

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De acuerdo con las tasas relevadas en el sistema financiero, los principales bancos ofrecen rendimientos mensuales que, en muchos casos, quedan por debajo de la inflación .

Sin embargo, algunas entidades más pequeñas presentan tasas superiores, que permiten acercarse al objetivo de mantener el valor real de los ahorros . La diferencia entre bancos puede resultar determinante al momento de elegir dónde depositar el dinero.

Las tasas de interés varían según la entidad financiera y pueden modificarse de acuerdo con las condiciones del mercado. Entre los bancos tradicionales, las tasas nominales anuales para depósitos minoristas a 30 días se ubican, en general, por debajo de las que ofrecen algunas entidades digitales o de menor tamaño. Por eso, comparar las alternativas disponibles antes de constituir un depósito puede marcar una diferencia en el resultado final.

Entre las entidades con tasas más competitivas aparecen bancos como CMF y VOII , que registran tasas nominales anuales de hasta el 23,5% en los relevamientos publicados para octubre. Otras entidades, como BICA, Del Sol y Meridian, también ofrecen rendimientos que se ubican entre los más altos del mercado . Las condiciones pueden cambiar según el banco, el canal de contratación y el tipo de cliente.

Para elegir una opción, es importante consultar la tasa vigente en el momento de realizar la operación y verificar los requisitos para constituir el depósito. Algunas entidades permiten gestionar el plazo fijo desde sus plataformas digitales, mientras que otras establecen condiciones específicas para nuevos clientes.

Además, hay que considerar que el dinero queda inmovilizado durante el período pactado y que la tasa informada corresponde a una estimación nominal, no a una garantía de ganancia frente a la inflación.

Plazo fijo e inflación: cuáles pierden y cuáles pueden empatar

El dato de inflación de septiembre fue del 1,9% mensual, según el INDEC. Para comparar ese resultado con un plazo fijo tradicional a 30 días, hay que convertir la tasa nominal anual en un rendimiento aproximado para ese período.

Bajo ese cálculo, una tasa del 22% anual equivale a cerca del 1,8% en 30 días, por lo que no alcanza a compensar el aumento de los precios registrado en septiembre.

En cambio, una tasa nominal anual del 23,5% representa un rendimiento aproximado del 1,93% para 30 días. Ese porcentaje queda apenas por encima de la inflación mensual informada, aunque la diferencia es mínima.

En la práctica, el resultado real depende del plazo exacto, de la tasa efectivamente aplicada y de cómo evolucionen los precios durante el período en el que se mantiene la inversión.

Por eso, no todos los plazos fijos ofrecen el mismo resultado frente al costo de vida. Si el rendimiento obtenido es inferior a la inflación, el saldo en pesos aumenta, pero su capacidad de compra disminuye.

Si la tasa supera el avance de los precios, el ahorrista puede lograr una ganancia real, aunque la comparación debe realizarse sobre períodos equivalentes y sin confundir el rendimiento nominal con el poder adquisitivo.

Cómo calcular cuánto se gana con un plazo fijo de 30 días

El resultado de una inversión depende del capital inicial y de la tasa que ofrece el banco. Como ejemplo, con una colocación de $1.000.000 a una tasa nominal anual del 22%, el interés estimado para 30 días sería de aproximadamente $18.082.

Al finalizar el período, el ahorrista recibiría cerca de $1.018.082, siempre que se mantengan las condiciones de la operación y se utilice ese cálculo aproximado.

Si el mismo monto se deposita a una tasa nominal anual del 23,5%, el interés estimado para 30 días ascendería a unos $19.315. En ese caso, el capital total llegaría a aproximadamente $1.019.315.

La diferencia entre ambas tasas representa poco más de $1.200 en un mes por cada millón de pesos invertido, aunque el resultado puede variar según la cantidad de días y la tasa vigente al momento de contratar el producto.

Antes de decidir, también conviene revisar la disponibilidad del dinero, las condiciones de renovación y las alternativas que ofrece cada entidad. Un plazo fijo tradicional suele requerir mantener los fondos hasta el vencimiento, por lo que no siempre es apropiado para quienes necesitan liquidez inmediata.

La comparación con la inflación sirve como referencia para evaluar el rendimiento, pero no garantiza que una tasa determinada vaya a superar los aumentos de precios del mes siguiente.