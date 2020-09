Para Redrado, el ritmo de venta del dólar ahorro "no es sostenible"

“El problema más grave y urgente es cómo enfrentar la tensión cambiaria. Son más de 4 millones de argentinos que compraron dólares en agosto y no es sostenible la pérdida de reservas que ocurrió en estos 11 días de septiembre”, explicó el economista.

“Al Banco Central le quedan solo 8.000 millones de dólares de reservas netas y con este drenaje sin dudas algo tiene que hacer”, estimó.

En su opinión, uno de los caminos posible sería “ampliar la oferta de divisas con los nuevos títulos que salen a cotizar el lunes”. ”Si se usan los bonos para venderlos en el mercado secundario, y se los utiliza bien, puede hacer bajar la cotización del dólar financiero, el MEP y el contado con liquidación, y puede achicar la brecha”, detalló.

Aseveró además que prohibir la compra de los 200 dólares mensuales para ahorro no es una solución, y que lo que se debería lograr es “que no haya diferencia con el dólar marginal, eliminar el regalo de poder comprar el dólar a 101 pesos y venderlo a 125 o 130”, pero “generando políticas publicar para aumentar la oferta, no reprimiendo la demanda”.

Redrado explicó que se opone a medidas de “desdoblamiento cambiario”, porque complicarían las deudas en dólares contraídas por las empresas en el exterior. “Hoy son 19.000 millones de dólares que las empresas tomaron para invertir, para ampliar su planta de producción. Y esa deuda se paga a 75 pesos por dólar. Si se desdobla, y la cotización del dólar oficial queda solo para quienes importan y exportan, esas empresas que tomaron financiamiento deberán pagar al dólar financiero de 125 pesos, y no podrán pagar”.

Por último, en declaraciones a radio Mitre, dijo que el valor del dólar a fin de año “dependerá de lo que haga el Gobierno. Se seguimos financiando con emisión monetaria tendremos un problema, porque con muchos pesos y pocos dólares, si no se cierra la brecha, habrá más tensión cambiaria”.