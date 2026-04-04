El economista Jorge Vasconcelos insistió en que "el mercado interno sigue en una dinámica planchada"

El investigador en jefe de la IERAL se refirió a los efectos del tipo de cambio, aunque auguró un escenario positivo en la balanza comercial.

El pronóstico optimista de Luis Caputo en su última aparición pública , en conjunto con una ratificación de la política monetaria de la actual gestión, tranquiliza a los mercados al respecto del rumbo del Gobierno, aunque crecen las voces escépticas al respecto de la elección de medidas. Entre los análisis críticos apareció el testimonio de Jorge Vasconcelos , investigador en jefe de la Fundación Mediterránea - IERAL.

El economista consideró que el actual tipo de cambio "obviamente perjudica a los sectores que están muy en el límite en términos de competitividad , ya sea para exportar o para competir en igualdad de condiciones con los importados”. Además pidió observar el comportamiento de la ciudadanía de sostener el valor de sus ingresos al ahorrar en dólares, observando que la actual política monetaria podría alterarse ante alguna “situación donde la genta se asustara”.

Al respecto de las estrategias de sostenimiento del tipo de cambio, Vasconcelos indicó que "los pesos que se emiten para comprar los dólares se recuperan por distintos instrumentos del Tesoro y del Banco Central, entonces esos pesos no entran a circular y no hubo expansión del crédito” .

Aún así, el economista valoró condiciones externas favorables al país. “Este año podemos tener una balanza comercial positiva de 20.000 millones de dólares” , estimó, apuntando que "disponer de energía relativamente barata es clave para la competitividad”.

Entrevistado por radio Splendid, el economista analizó: "Podemos esperar que haya un piso en la caída de la parte menos favorecida en términos de crecimiento, sociales y de empleo, pero la brecha es importante. Aunque deje de ampliarse, tampoco es tan fácil predecir que los sectores que hoy están rezagados puedan recuperarse a buen ritmo porque dependen más del mercado interno, y este muestra que el poder adquisitivo de los salarios no ha cambiado, sigue en una dinámica planchada ".

En ese marco, Vasconcelos apuntó a la necesidad de una reconversión productiva dado que “el crecimiento va a ser cada vez más sinónimo de productividad y competitividad”. Es por ello que interpretó que existe margen para cambiar la tendencia a la baja en el segundo trimestre, y aconsejó que "el Gobierno tendría que mantener la tasa en el 20% anual para que los bancos tengan más incentivos para salir a prestar”.

Luis Caputo reiteró su oposición a una devaluación

En su última aparición pública, el ministro de Economía Luis Caputo expuso en la Bolsa de Comercio de Rosario. “Me preocupa la velocidad de la recuperación. Tenemos potencial para estar creciendo al 9% o 10%”, reconoció ante más de 700 asistentes. “Por ahí el EMAE (actividad económica) de febrero da para abajo, por ahí la inflación del mes pasado (por la nafta y educación) de más alta, no importa. No nos va a desviar del rumbo. Vamos a llegar a la meta”, explicó.

luis caputo bolsa de comercio rosario Luis Caputo durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El ministro también se refirió a uno de los temas más sensibles para el sector del campo. “Me encantaría bajar a cero las retenciones mañana. Si bien estoy seguro que en el mediano plazo va a redundar en algo mucho mejor para el país, en el corto plazo va a generar déficit fiscal. Si Argentina tiene déficit, ¿cómo lo va a financiar? ¿Con emisión? Vuelve Cristina Kirchner”, satirizó el funcionario.

Firme, con gesto adusto y una sonrisa, lanzó el exabrupto: "A los que piden devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos”. “Tenemos que terminar de comer el cuento de que para ser competitivos hay que devaluar, encuentro patético a la gente que dice eso", dijo el ministro.

Su defensa no quedó ahí. Luego aseguró que "le están tomando el pelo a la gente, no sé si lo hacen porque les pagan, por desconocimiento. ¿Esa es la propuesta que tienen como economistas? Un país que devaluó en los últimos 25 años de 1 a 1.400, ¿En serio la solución que tienen es devaluar?".