La Casa Blanca negó que Donald Trump haya sido hospitalizado tras una ola de rumores sobre su salud + Seguir en









Voceros del presidente de Estados Unidos aseguraron que pasó el fin de semana trabajando en la Casa Blanca.

La cancelación de su agenda pública alimentó rumores sobre la salud de Trump. Foto: White House

La Casa Blanca salió este sábado a desmentir las versiones que circularon durante la tarde sobre una supuesta hospitalización de Donald Trump, luego de que crecieran los rumores por la cancelación de sus apariciones públicas previstas para el resto de la jornada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las especulaciones se dispararon después de que periodistas acreditados en Washington fueran informados de que el presidente estadounidense no volviera a mostrarse públicamente ese día. A partir de ese cambio de agenda comenzaron a multiplicarse en redes sociales publicaciones que afirmaban que el mandatario había sido trasladado de urgencia al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda.

Frente a esa situación, uno de los voceros presidenciales, Steven Cheung, rechazó de manera categórica esas versiones y sostuvo que Trump no había sido internado. En un mensaje difundido en X, aseguró que el mandatario pasó todo el fin de semana de Pascua trabajando “incansablemente” en la Casa Blanca y en el Despacho Oval.

La versión surgió en medio de un fin de semana clave La aclaración oficial buscó frenar una ola de especulaciones que cobró fuerza en medio de un contexto especialmente sensible. En las últimas semanas, la salud del presidente republicano había quedado bajo observación pública por algunas apariciones que generaron comentarios, y esta vez la ausencia repentina de actividades volvió a alimentar dudas.

El episodio, además, coincidió con un momento de máxima tensión internacional. Trump enfrenta horas decisivas por la escalada con Irán, luego de reiterar su ultimátum para que Teherán avance hacia un acuerdo o garantice la apertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

En ese marco, la suspensión de la agenda presidencial y la rápida difusión de rumores sobre una eventual internación sumaron incertidumbre política en Washington, aunque desde el gobierno estadounidense insistieron en que el mandatario se mantuvo en funciones durante toda la jornada.