Ley de Glaciares: optimismo libertario para dictaminar y aprobar la reforma en 48 horas Por Fernando Brovelli + Seguir en









Diputados convocaron a dictaminar el proyecto para el 7 de abril y podrían llamar a una sesión al día siguiente. Manuel Adorni, en la mira de la oposición.

La Libertad Avanza busca llevarse otro triunfo político en Diputados. Mariano Fuchila

En el 2025 cada semana de sesión representaba una mala noticia para La Libertad Avanza (LLA). La victoria electoral de octubre y las nuevas afinidades legislativas que absorbió revirtieron esa tendencia y el Congreso se convirtió en una de las principales fuentes de triunfos políticos para el Gobierno, que proyecta aprobar la reforma a la ley de Glaciares esta semana.

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La propuesta, impulsada por la insistencia de provincias aliadas a Casa Rosada que buscan potenciar la actividad minera que ya existe en sus distritos, transitó con bajo perfil las instancias del Senado. Allí se dictaminó un texto un día después de la conformación de la Comisión de Ambiente, y esa redacción se presentó con modificaciones en la misma sesión en la que se aprobó en el período de extraordinarias.

Diputados trató de blindar con legitimidad el debate: accedió a algunas solicitudes opositoras y abrió la inscripción a audiencias públicas. La participación en tan sólo dos días de menos del 1% de los 120.000 inscriptos desdibujó esa pretensión oficialista, tanto como el extendido rechazo de los disertantes: de los primeros 175 que tomaron la palabra, 160 (91,43%) no acompañaron el tratamiento.

Ese escrutinio no alteró los planes de LLA, que ya agendó un plenario para el martes 7 de abril a las 14 horas para dictaminar el proyecto, al que pretenden llevar a sesión al día siguiente. En la instancia de debate se abrió la posibilidad de que haya presencias de los gobernadores que promueven la reforma: el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego, que ya defendieron el texto en el Senado, volverían a asistir a Diputados. El mendocino Alfredo Cornejo, el santacruceño Claudio Vidal y el pampeano Sergio Ziliotto también estaban entre las posibilidades, siendo este último el único opositor claro a la iniciativa.

Raúl Jalil Marcelo Orrego Jalil y Orrego durante su participación en el Senado para defender la ley de Glaciares. Senado El oficialismo asegura tener los votos, mientras la oposición apunta a Manuel Adorni La participación de los gobernadores parecen ser anecdóticas cuando en la convocatoria ya se anticipa la voluntad de dictaminar el proyecto: así como ocurrió con los disertantes de las audiencias públicas, lo que digan los mandatarios provinciales no alteraría el curso de la votación. Y en ese cálculo, el oficialismo se ve ganador. Cuentan que tienen 132 votos como mínimo (se necesitan 129), entre las manos de su bloque, las del PRO, la UCR y los provincialistas salteños, sanjuaninos, catamarqueños y tucumanos.

Ante ellos, habría oposición de la mayoría de los representantes patagónicos, peronistas y del interbloque Unidos (espacios desde también donde saldrían respaldos a la ley), aunque el único sector que vota en contra de forma unánime es el Frente de Izquierda. Sectores que rechazan el proyecto ya apuntan en la instancia de judicialización, con el antecedente de la sucesión de fallos contra la reforma laboral. En ese escenario, la oposición busca una mayoría simple para un proyecto que no integra el temario de la sesión. A pesar de que Manuel Adorni adelantó que se presentará en Diputados para dar su informe de gestión el 29 de abril, algunos bloques tienen la intención de interpelar al jefe de Gabinete antes de esa fecha, lo que implica una modalidad de preguntas y respuestas más incómodas para el funcionario del Ejecutivo. Para ello, podrían votar un emplazamiento que luego decante en la convocatoria. El movimiento, que parece audaz porque les permitiría recuperar iniciativa en un tema de sensibilidad pública, requiere de un sorpresivo apoyo de aliados del Gobierno que en esa misma jornada se llevarían un proyecto para sus provincias.