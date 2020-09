Pesce vinculó las cuevas de dólar blue con narcos y traficantes de armas

En declaraciones a radio 10, el titular del BCRA se refirió a las medidas anunciadas por la autoridad monetaria referidas a la comercialización de divisas, entre ellas la percepción del 35% a cuenta del pago de Ganancias y Bienes Personales a la compra de dólar ahorro.

Consultado sobre la cotización que podría alcanzar el dólar blue a partir de la implementación de estas medidas, Pesce afirmó que "el blue es un mercado delictivo". y lo asemejó con la venta de autos en un desarmadero. "Es la misma situación", señaló.

"Cuando hicimos allanamientos en las cuevas, que está muy bien llamarlas así, encontramos que hay narcotraficantes, traficante de armas, es imposible saber lo que está dispuesto a pagar el delito", agregó.

"La gente que hace eso que lo asuma, porque puede estar comprando o vendiendo dólares a alguien que cometió un delito", concluyó.

Sobre las medidas, Pesce afirmó que "van en el sentido de transparentar los mercados", y dijo que "estamos teniendo compras muy fuertes de dolar ahorro".

No obstante, aclaró que "tenemos la percepción de que todo el mundo compra dólares y no es así, no llegan a los seis millones y los que compran de forma persistente son dos millones".

"La mayoría de los argentinos no compra dólares", enfatizó el titular del Banco Central.