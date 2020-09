Los argendólares no dan (por ahora) señales de una importante salida

Ahora bien, ¿por qué la reciente caída de los argendólares no ha impactado en las reservas? En primer lugar, hay que recordar que dentro de las reservas “brutas” del BCRA están contabilizados los encajes de los argendólares, es decir, la parte de los depósitos que los bancos no prestan. Lo que se observa, desde los anuncios, es que las ventas netas de divisas del BCRA siguieron, en más de u$s208 millones al martes pasado, mientras que los encajes en dólares subieron u$s164 millones. Es que muchos de los que compraron los u$s200 mensuales los dejaron depositados en el sistema. De modo que la caída de reservas no responde a los argendólares. ¿Por qué? Porque los bancos, que están “superlíquidos” en argendólares, o sea, tienen no solo los encajes obligatorios sino aún más, en efectivo, en sus tesorerías y en el BCRA, afrontan al retiro de depósitos principalmente con el recorte de líneas de crédito. Así lo vienen haciendo desde las PASO de 2019. Los préstamos privados en dólares que superaban los u$s16.000 millones en agosto 2019 hoy suman apenas u$s6.000 millones. O sea, del total de argendólares hay aproximadamente un 65% en encajes. Lo cual garantiza una rápida respuesta del sistema ante cualquier movimiento disruptivo.

Tras el cepo de 2011, los argendólares cayeron a niveles de u$s6.000 millones. En la era Macri, blanqueo mediante, llegaron a casi u$s33.000 millones. Entre agosto y octubre de 2019 se fueron u$s13.064 millones. La clave en el corto plazo es volver a seducir, aunque sea, a parte de estos que se fueron. Y luego pensar en los 100.000, 200.000 o 300.000 millones de dólares que dicen que los argentinos tienen fuera del sistema. Eso implica un upgrade macro y político.