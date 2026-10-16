El FMI advirtió sobre la sostenibilidad de la deuda en Europa: "No hacer nada ya no es opción"

El organismo alertó que la inacción no es viable ante la suba de la deuda y exigió reformas profundas y consolidación fiscal. Con proyecciones de crecimiento moderadas, advirtió que el ajuste del 2% pactado en la UE es insuficiente y que la deuda podría incrementarse.

El Fondo Monetario Internacional advirtió este viernes que las economías europeas necesitan acelerar su crecimiento o aplicar un ajuste en sus cuentas públicas para garantizar la sostenibilidad de sus deudas, asegurando que "no hacer nada" ya no es una opción viable.

El FMI prevé que el crecimiento económico en la zona euro se ubique en un 1,1% para 2026 y alcance el 1,2% en 2027 , manteniéndose sin cambios respecto de las estimaciones presentadas en abril. En materia de precios, proyecta que la inflación en los 21 países del bloque se sitúe en un 3,1% este año , ceda al 2,8% el próximo y converja al 2,2% en 2028.

El Fondo subrayó que "aproximadamente tres cuartas partes de los países europeos necesitarán una combinación de reformas estructurales , para aumentar el crecimiento y aliviar las presiones sobre el gasto, junto con medidas de consolidación para reducir el ‌déficit de alrededor del 3,5% del PBI de media, a medio plazo, con el fin de mantener la deuda en niveles sostenibles".

Según advirtió el FMI, el recorte promedio del 2% del PBI en los planes fiscales y estructurales , pactado entre los países miembros y la Comisión Europea, se queda corto ante las necesidades de la región.

El Fondo subrayó que "aproximadamente tres cuartas partes de los países europeos necesitarán una combinación de reformas estructurales , para aumentar el crecimiento y aliviar las presiones sobre el gasto".

En sus previsiones para Europa, el FMI señaló que "incluso la consolidación prevista puede resultar difícil, dado que las proyecciones de referencia del personal técnico del FMI indican que la consolidación fiscal no alcanzará los objetivos en la mayoría de los países".

El organismo internacional agregó que "aproximadamente una cuarta parte de los países europeos necesitaría llevar a cabo una consolidación superior al 5% del PIB para mantener la sostenibilidad de la deuda pública, una cifra superior a lo que, en general, ha resultado factible en el pasado, lo que no deja otra opción que replantearse ‌el alcance de la actividad pública y aumentar el papel del sector privado para cubrir el déficit", señaló.

Las previsiones para Europa

Las previsiones de la Comisión Europea publicadas en mayo indican que el ratio deuda/PBI de la Unión Europea aumentaría del 82,8% registrado a finales de 2025 al 84,2% en 2026, alcanzando un 85,3% hacia fines de 2027. Para la zona del euro, se proyecta que el endeudamiento trepe al 90,2% en 2026 (frente al 88,7% de 2025) y se eleve posteriormente al 91,2% en 2027.

"Dados los retos a largo plazo en materia de gasto a los que se enfrentan la mayoría de los países europeos, relacionados ‌con el envejecimiento de la población, el aumento de las necesidades en materia de defensa y la transición energética en curso, la deuda pública podría crecer sustancialmente, hasta duplicar el nivel actual en la economía europea media si no se producen cambios en las políticas", señaló a Reuters ‌el jefe del departamento europeo del FMI, Mateusz Szczurek.

"Si la definición de sostenibilidad consiste en ser capaz de frenar este crecimiento y estabilizarlo, eso requiere medidas fiscales y consolidación", indicó Szczurek.

"Si la definición de sostenibilidad consiste en ser capaz de frenar este crecimiento y estabilizarlo, eso requiere medidas fiscales y consolidación", indicó Szczurek. "Siempre es más barato actuar con rapidez. Cuanto más tarde se empiece, más difícil será el ajuste", agregó.

En su último diagnóstico, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la baja productividad es el principal cuello de botella de la región y reclamó eliminar las trabas internas del mercado único de la UE, al tiempo que instó a potenciar la inversión en innovación y facilitar la expansión de las empresas.

"Aunque se están llevando a cabo algunas iniciativas de reforma, un mercado único de la Unión Europea aún incompleto y las barreras nacionales dificultan que las empresas se adapten, crezcan y accedan a un mercado más amplio", destacó el FMI.

Unión Europea

El Fondo también insistió a la UE a profundizar la transición para abandonar los combustibles fósiles en favor de las fuentes de energía renovables, así como a diversificar sus cadenas de suministro globales —incluidas las de minerales críticos—, políticas que el bloque ya se encuentra aplicando.