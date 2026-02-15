El mercado mira al dólar con cautela mientras sigue la pax cambiaria

Tras una semana marcada por la caída del valor de la divisa y la compra de reservas del BCRA, qué pasará con el billete verde en los próximos días.

En una semana económica atípica por ser más corta de lo habitual, el mercado cambiario argentino mostró signos de relativa estabilidad , con el dólar oficial retrocediendo y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumulando una de sus rachas compradoras más largas desde comienzos de año , lo que orienta las expectativas sobre lo que puede ocurrir con el tipo de cambio en los próximos días.

En el segmento mayorista, la cotización del dólar acumuló una caída semanal de más de $30 , lo que representó una baja de alrededor del 2,3% en el valor de cierre pese a que el último día de negocios mostró un leve rebote tras seis jornadas consecutivas en baja.

Ese descenso llevó al dólar mayorista a situarse cercano a $1.399,50 , mientras que en el segmento minorista las cotizaciones en bancos relevados por el BCRA se ubicaron alrededor de $1.420–1.421 para la venta. En tanto, el dólar “blue” permaneció estable cerca de $1.440 y los dólares financieros (MEP y CCL) mostraron ligeras variaciones, con MEP operando levemente al alza y el CCL con caída.

La dinámica bajista del tipo de cambio oficial se dio aun cuando se conocieron datos de inflación menos favorables y en un contexto en el que la media sanción de la reforma laboral fue recibida de forma positiva por los mercados , lo que habría contenido las presiones cambiarias en la última semana.

Un factor clave que explica la tranquilidad relativa del tipo de cambio es la intervención persistente del BCRA en el mercado de cambios para comprar divisas con saldo positivo. En la última semana, la autoridad monetaria acumuló u$s615 millones en compras netas, el nivel semanal más alto desde enero de 2025, y extendió su racha de saldo comprador a 30 ruedas consecutivas. Esa acumulación contribuyó a elevar las reservas brutas del Central a más de u$s45.000 millones, aunque hay que observar cómo evolucionan en los próximos cierres.

Ese comportamiento del BCRA se da en un contexto donde el mercado interpreta la acumulación de reservas como una señal de respaldo al peso, lo que puede fortalecer la confianza y colaborar con la estabilidad del tipo de cambio en el corto plazo.

Dólar: qué mirar esta semana

Para los próximos días, varios factores serán determinantes para el comportamiento del dólar en Argentina:

Intervención del BCRA: Si el Banco Central mantiene o acentúa sus compras netas, podría seguir presionando a la baja o sosteniendo el dólar dentro de rangos estrechos, lo que apuntalaría el llamado “veranito cambiario”.

Indicadores económicos locales: Datos de inflación, actividad económica o monetarios que se conozcan esta semana pueden generar movimientos en el tipo de cambio, ya sea al alza o a la baja, dependiendo de si refuerzan o erosionan la confianza en la política económica.

Mercados financieros internacionales: La evolución de los activos globales, tasas de interés y apetito por el riesgo también influye sobre las cotizaciones financieras locales y las decisiones de cobertura de los inversores.

Presión de dólares paralelos: Aunque por ahora el dólar blue se mantiene estable, cambios en las expectativas pueden volcar presión hacia ese segmento, que históricamente actúa como termómetro de confianza.

En síntesis, tras una semana corta con datos positivos para la estabilidad cambiaria y con el respaldo de compras del BCRA, el mercado espera que el dólar continúe transcurriendo en un tramo de tranquilidad, aunque cualquier shock externo o dato doméstico inesperado podría alterar ese rumbo en los días venideros.