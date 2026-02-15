SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de febrero 2026 - 13:35

Adam Bareiro festejó a lo Riquelme y avivó los rumores sobre su posible llegada a Boca

El delantero paraguayo convirtió para Fortaleza, imitó el icónico gesto del presidente xeneize y, aunque reconoció contactos, aseguró que su enfoque sigue puesto en su club actual.

Adam Bareiro volvió a convertir en Fortaleza&nbsp;

Adam Bareiro volvió a convertir en Fortaleza 

El nombre de Adam Bareiro volvió a instalarse con fuerza en el radar de Boca Juniors tras un gesto que no pasó desapercibido. El delantero marcó en la victoria de Fortaleza por 2-0 ante Ferroviario, en la semifinal del Campeonato Cearense, y celebró con el clásico “Topo Gigio”, símbolo de Juan Román Riquelme.

El gol llegó temprano, con un certero cabezazo tras un centro desde la izquierda, y encaminó el triunfo de su equipo. Sin embargo, más allá del resultado, la celebración generó repercusiones inmediatas, especialmente en Argentina, donde el interés del club de la Ribera es concreto.

Informate más

Qué dijo Adam Bareiro

Tras el encuentro, Bareiro se mostró cauteloso respecto a su futuro. Reconoció que existen conversaciones entre las instituciones, pero dejó en claro su postura actual: su prioridad es cumplir con Fortaleza. “Confían en mí y estoy enfocado en rendir acá”, expresó, evitando alimentar especulaciones.

bareiro-topo
El delantero marcó en la victoria de Fortaleza por 2-0 ante Ferroviario, en la semifinal del Campeonato Cearense, y celebró con el clásico “Topo Gigio”, símbolo de Juan Román Riquelme.

El delantero marcó en la victoria de Fortaleza por 2-0 ante Ferroviario, en la semifinal del Campeonato Cearense, y celebró con el clásico “Topo Gigio”, símbolo de Juan Román Riquelme.

El atacante mantiene un buen presente, con varios goles desde su llegada en 2025, lo que explica el interés del conjunto argentino. No obstante, su pase también involucra a River Plate, lo que agrega complejidad a una posible transferencia.

Por ahora, mientras crecen las versiones, Bareiro continúa enfocado en su rendimiento en Brasil, aunque su gesto dejó un mensaje que no pasó inadvertido.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias