Adam Bareiro festejó a lo Riquelme y avivó los rumores sobre su posible llegada a Boca + Seguir en









El delantero paraguayo convirtió para Fortaleza, imitó el icónico gesto del presidente xeneize y, aunque reconoció contactos, aseguró que su enfoque sigue puesto en su club actual.

Adam Bareiro volvió a convertir en Fortaleza

El nombre de Adam Bareiro volvió a instalarse con fuerza en el radar de Boca Juniors tras un gesto que no pasó desapercibido. El delantero marcó en la victoria de Fortaleza por 2-0 ante Ferroviario, en la semifinal del Campeonato Cearense, y celebró con el clásico “Topo Gigio”, símbolo de Juan Román Riquelme.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El gol llegó temprano, con un certero cabezazo tras un centro desde la izquierda, y encaminó el triunfo de su equipo. Sin embargo, más allá del resultado, la celebración generó repercusiones inmediatas, especialmente en Argentina, donde el interés del club de la Ribera es concreto.

Qué dijo Adam Bareiro Tras el encuentro, Bareiro se mostró cauteloso respecto a su futuro. Reconoció que existen conversaciones entre las instituciones, pero dejó en claro su postura actual: su prioridad es cumplir con Fortaleza. “Confían en mí y estoy enfocado en rendir acá”, expresó, evitando alimentar especulaciones.

bareiro-topo El delantero marcó en la victoria de Fortaleza por 2-0 ante Ferroviario, en la semifinal del Campeonato Cearense, y celebró con el clásico “Topo Gigio”, símbolo de Juan Román Riquelme. El atacante mantiene un buen presente, con varios goles desde su llegada en 2025, lo que explica el interés del conjunto argentino. No obstante, su pase también involucra a River Plate, lo que agrega complejidad a una posible transferencia.

Por ahora, mientras crecen las versiones, Bareiro continúa enfocado en su rendimiento en Brasil, aunque su gesto dejó un mensaje que no pasó inadvertido.