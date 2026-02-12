La temporada de comparsas vuelve a copar la Ciudad de Buenos Aires con decenas de desfiles repartidos en plazas, avenidas y clubes. Durante febrero, los espectáculos se repiten cada sábado y domingo desde la tarde hasta la madrugada, con entrada libre y gratuita a los Carnavales.
Carnaval 2026 en CABA: cronograma completo, cortes de calle y horarios este fin de semana, barrio por barrio
Dónde habrá desfiles, a qué hora empiezan y qué zonas conviene evitar para circular mejor durante los festejos.
Participan más de 100 agrupaciones murgueras, una tradición que forma parte del patrimonio cultural porteño desde fines del siglo XIX. Bombos con platillo, levitas brillantes, puestos de espuma y comida al paso conviven en una fiesta popular tradicional. El clima barrial sigue siendo el protagonista, con familias enteras mirando desde la vereda, chicos corriendo entre papel picado y vecinos sacando la reposera.
Como suele pasar cada año, el festejo también implica cambios en la circulación. La colocación de vallas y escenarios modifica recorridos habituales y obliga a prever tiempos extra de viaje.
Cronograma del Carnaval en CABA
La mayoría de los espectáculos arrancan a las 18 y se extienden hasta la medianoche o la 1 de la mañana, según el día. Este fin de semana habrá actividad fuerte en distintos puntos:
-
Boedo: sobre Av. Boedo entre Independencia y San Juan, con presentaciones sábado y domingo por la noche.
Colegiales: el polideportivo de Freire 120 concentra varias comparsas con repertorios distintos cada jornada.
Caballito: Plaza Irlanda repite funciones todo el mes, uno de los espacios con mayor convocatoria.
La Boca: el clásico desfile sobre Palos mantiene su impronta histórica y suele llenarse temprano.
Mataderos: Av. Alberdi se transforma en pasarela murguera con presencia de agrupaciones tradicionales.
Palermo: la plaza Unidad Latinoamericana ofrece shows continuados durante varias fechas.
San Telmo: el anfiteatro de Parque Lezama vuelve a ser punto fuerte para quienes buscan ambiente bien porteño.
Otros barrios con actividad incluyen Saavedra, Villa Devoto, Villa Urquiza, Nueva Pompeya, Liniers y Villa Pueyrredón. En general, cada corso presenta entre 6 y 12 murgas por noche, con tandas de aproximadamente media hora.
Hay que tener en cuenta que el orden de salida puede modificarse si llueve o si alguna agrupación llega tarde desde otro punto de la Ciudad; los organizadores suelen reorganizar sobre la marcha para no cancelar funciones.
Todas las calles que estarán cortadas en la ciudad este fin de semana
Los desvíos comienzan entre las 16 y las 18 según el armado del escenario. Las zonas más afectadas:
-
Av. Boedo entre Independencia y San Juan
Av. Gaona y Donato Álvarez (Plaza Irlanda)
Palos entre Espinosa y Villafañe
Av. Alberdi entre Araujo y Guardia Nacional
Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
Vilela entre Conde y Roque Pérez (Parque Saavedra)
El Salvador al 4000 (Plaza Unidad Latinoamericana)
Parque Lezama – anfiteatro
Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada
Av. La Plata al 2400 (Nueva Pompeya)
Además de estos puntos, varias calles internas quedan restringidas para permitir el armado de puestos, camarines y zonas técnicas. Transporte público y autos particulares suelen desviarse a arterias paralelas, lo que genera embotellamientos en avenidas cercanas.
