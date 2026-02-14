La advertencia de Juan Carlos de Pablo sobre la baja del dólar: "No puede resolver el déficit fiscal"" + Seguir en









El economista señaló que la apreciación del peso frente al dólar no soluciona los desequilibrios fiscales. Advirtió sobre riesgos en la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El economista Juan Carlos de Pablo señaló este sábado que la caída del dólar de las últimas semanas no resuelve el déficit fiscal, el que para él es el principal desafío de la economía. “El Gobierno dio señales muy claras de que no se mueve del equilibrio fiscal y que va a hacer lo necesario para mantenerlo, pero el mercado percibe claramente el atraso cambiario”, explicó.

Según el economista persisten desequilibrios estructurales que requieren ajustes profundos. En puntual advirtió que “se intentó frenar el dólar para bajar los precios, pero no funcionó porque el mercado percibe claramente el atraso cambiario”.

Además, destacó de Pablo que la inflación real en 2026 rondará el 24%, muy por encima del 10% proyectado en el Presupuesto, lo que refleja la falta de credibilidad en las políticas económicas. “Esos errores te cuestan en credibilidad; lo primero que pasa es que dicen ‘bueno, me estás falsificando el índice’”, afirmó en una entrevista en La Voz En Vivo, en referencia a la postergación de la actualización del IPC.

El economista subrayó que la desinflación no se logra con frenos artificiales, ya que el mercado detecta rápidamente las inconsistencias. “Una elevada tasa de inflación ha sido el mecanismo que permite reducir el desequilibrio fiscal primario, pero a costa de la caída de jubilaciones y salarios reales”, indicó. También mencionó que la emisión monetaria para financiar el déficit genera presiones sobre el tipo de cambio y los precios, agravando la situacióniprofesional.com.

Las reservas del BCRA En su análisis, de Pablo remarcó que el déficit fiscal primario sigue siendo el principal obstáculo para la estabilidad macroeconómica. “El riesgo de la apreciación es dañar una parte del entramado productivo”, advirtió, al referirse a los sectores industriales que dependen de la competitividad cambiaria. Además, señaló que sin un plan fiscal creíble, la política monetaria enfrenta limitaciones para controlar la inflación y evitar nuevos desequilibrioslanacion.com.ar.

El especialista concluyó que, aunque la estabilidad cambiaria puede aliviar tensiones en el corto plazo, el déficit fiscal sigue siendo el principal obstáculo para la sostenibilidad económica. “El Gobierno necesita sumar dólares para reforzar las reservas y cumplir con las metas del FMI, pero sin un ajuste fiscal real, cualquier solución será temporal”, afirmó