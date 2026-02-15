Impactante accidente y tragedia en Bathurst: un canguro atropellado y un violento choque paralizaron la carrera + Seguir en









La tradicional competencia de resistencia en Mount Panorama tuvo un inicio caótico: el alemán Christopher Mies embistió a un canguro a 250 km/h y, tras la reanudación, el estonio Ralf Aron protagonizó un estremecedor choque contra el auto de Johannes Zelger.

El impactante choque en las 12 Horas de Bathurst

Las 12 Horas de Bathurst, prueba emblemática del Intercontinental GT Challenge, quedaron marcadas por una jornada cargada de tensión y accidentes en el circuito de Mount Panorama, en Australia.

Apenas transcurridos 20 minutos de carrera, el alemán Christopher Mies, al mando de un Ford Mustang GT3 del equipo HRT Ford Racing, impactó contra un canguro en la recta Conrod. El golpe se produjo a una velocidad cercana a los 250 km/h y dejó el auto con daños irreparables. El piloto logró salir por sus propios medios, aunque conmocionado. Posteriormente fue revisado en el centro médico del trazado y no presentó lesiones graves. El animal murió en el acto.

El grave choque paralizó la carrera El incidente obligó a neutralizar la competencia y reavivó el debate sobre la presencia de fauna en un circuito rodeado de zonas abiertas y naturales.

12 horas-canguro Tras la reanudación, la carrera volvió a detenerse por un accidente aún más impactante. El austríaco Johannes Zelger había golpeado su Porsche contra un muro y quedó detenido en medio de la pista. En una zona ciega, Ralf Aron, que venía en posiciones de vanguardia con su Mercedes-AMG GT3, no logró esquivarlo e impactó de lleno.

El Mercedes se incendió en la parte frontal y la dirección de carrera mostró bandera roja durante casi una hora. Ambos pilotos salieron conscientes de sus vehículos, aunque Aron fue trasladado a un hospital cercano para controles adicionales.

Pese al caos y las múltiples neutralizaciones, la competencia pudo completarse y la victoria fue para el Mercedes-AMG del Team GMR, conducido por Maxime Martin, Maro Engel y Mikael Grenier, en una edición que quedará en la memoria por los dramáticos episodios vividos en Bathurst.

