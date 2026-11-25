Las ventas al exterior de minerales alcanzaron los u$s660 millones en octubre. En el acumulado de 2026, el oro aportó u$s4.407 millones y el litio registró el mayor crecimiento. Exportaciones de las empresas mineras fueron seis veces superiores a sus importaciones.

En los primeros 10 meses de 2026 las ventas de litio al exterior alcanzaron u$s1.858 millones, representando el 24,9% de las exportaciones mineras totales.

La minería argentina acumuló exportaciones por u$s7.455 millones entre enero y octubre de 2026 , con un crecimiento interanual del 52,5%, según el informe mensual de la Secretaría de Minería de la Nación . El desempeño estuvo impulsado por las ventas de oro, plata y, especialmente, litio , en un período en el que las empresas del sector consolidaron un fuerte saldo comercial positivo.

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El resultado de los primeros diez meses contrasta con el desempeño de octubre. Durante ese mes, las exportaciones mineras totalizaron u$s660 millones, un 1,2% menos que en octubre de 2025. La baja mensual se explicó principalmente por la caída de las ventas de oro y plata, que no alcanzó a ser compensada por el crecimiento del litio.

A pesar de la desaceleración de octubre, el balance acumulado mantiene una evolución favorable para el sector. En los diez meses de 2026, las exportaciones mineras crecieron más de 50% respecto del mismo período del año anterior y el superávit comercial de las empresas vinculadas a la cartera de proyectos de la Secretaría de Minería alcanzó u$s6.580 millones, un 54,9% más que en 2025.

El oro continúa siendo el principal producto de la canasta exportadora minera argentina. Entre enero y octubre, las ventas externas de este mineral sumaron u$s4.407 millones, con un incremento interanual del 32,1%.

Sin embargo, octubre mostró una retracción. Las exportaciones de oro alcanzaron u$s383 millones, un 9,6% menos que en el mismo mes de 2025. El metal representó el 58,1% de las exportaciones mineras mensuales.

La plata también tuvo un desempeño negativo durante octubre. Las ventas al exterior totalizaron u$s55 millones, con una caída interanual del 46%. En el acumulado de los diez meses, en cambio, las exportaciones de plata alcanzaron u$s869 millones, lo que significó un crecimiento del 40,9%.

El litio fue el mineral con mayor dinamismo en el período. Las exportaciones acumuladas entre enero y octubre llegaron a u$s1.858 millones, con un salto interanual del 162,2%. En octubre, las ventas externas de litio sumaron u$s184 millones, un 61,5% más que en el mismo mes del año pasado.

El crecimiento acumulado, impulsado por el litio y sostenido por las ventas de oro y plata, contrasta con la caída de octubre y deja como dato central la fuerte capacidad exportadora del sector frente a sus necesidades de importación.

Con ese resultado, el litio explicó el 27,8% de las exportaciones mineras de octubre y se consolidó como el segundo rubro de mayor participación, detrás del oro.

La composición de las exportaciones del mes quedó concentrada en tres productos: oro, litio y plata representaron en conjunto el 94,3% de las ventas mineras al exterior.

La minería explicó más del 80% de las exportaciones de cinco provincias

La actividad exportadora continúa concentrada en un grupo de provincias mineras. En octubre, Santa Cruz, Jujuy, Salta, San Juan y Catamarca explicaron el 96,6% de las exportaciones mineras argentinas.

Santa Cruz encabezó el ranking provincial, con una participación del 41,1% del total. Le siguieron Jujuy, con el 17,9%; Salta, con el 15,7%; San Juan, con el 13,6%; y Catamarca, con el 8,3%.

En estas cinco provincias, la minería representó el 73,3% de las exportaciones totales durante octubre. En el acumulado de los diez meses de 2026, la participación del sector alcanzó el 82,3%.

Santa Cruz registró exportaciones mineras por u$s271 millones en octubre, aunque el monto cayó un 10,7% interanual. Entre enero y octubre, las ventas externas de la provincia sumaron u$s2.898 millones, con un crecimiento del 54,7%.

La canasta exportadora santacruceña estuvo compuesta casi en su totalidad por minerales metalíferos, que representaron el 99,7% de las ventas mineras del mes. El oro concentró el 88,8% y la plata el 10,9%.

San Juan, por su parte, exportó minerales por u$s90 millones en octubre, con una caída interanual del 41,7%. En el acumulado del año, las ventas mineras alcanzaron u$s1.516 millones, un 2,4% más que en los primeros diez meses de 2025.

El oro tuvo una incidencia determinante en la provincia: representó el 94,8% de las exportaciones mineras sanjuaninas de octubre.

El NOA duplicó prácticamente sus exportaciones mineras

El desempeño más destacado por región se registró en el Noroeste argentino. Las exportaciones mineras de Catamarca, Jujuy y Salta alcanzaron u$s277 millones en octubre, con un crecimiento interanual del 37,8%.

En el acumulado de enero a octubre, las ventas externas de estas tres provincias sumaron u$s2.882 millones, lo que representó un incremento del 97,7% respecto del mismo período de 2025.

La composición exportadora del NOA refleja el peso creciente del litio, junto con la actividad metalífera. En octubre, ambos rubros explicaron el 97% de las exportaciones mineras de la región.

El litio concentró el 66,4% de las ventas externas, mientras que los minerales metalíferos representaron el 30,8%. El resto de los minerales aportó el 2,8%.

El crecimiento del NOA se vincula con la expansión de las exportaciones de litio, que tuvieron un salto significativo en el acumulado nacional y se consolidaron como uno de los principales motores del comercio exterior minero.

Las empresas mineras exportaron seis veces más de lo que importaron

El balance comercial de las empresas que integran la cartera de proyectos de la Secretaría de Minería también mostró un resultado positivo.

En octubre, ese conjunto de compañías registró un superávit comercial de u$s535 millones, aunque el saldo fue un 11,3% inferior al del mismo mes de 2025.

En los primeros diez meses del año, el superávit acumulado llegó a u$s6.580 millones, con una mejora interanual del 54,9%.

Con u$s7.455 millones exportados en diez meses y un superávit comercial de u$s6.580 millones para las empresas de la cartera de proyectos, la minería volvió a mostrar su peso en la generación de divisas.

De acuerdo con el informe oficial, las exportaciones de esas empresas fueron seis veces superiores a sus importaciones durante octubre. El ratio de importaciones sobre exportaciones se ubicó en 14,8%, frente al 5,7% registrado en octubre de 2025.

En el acumulado de 2026, ese indicador fue del 8,4%, por debajo del 9,6% correspondiente al mismo período del año anterior. En términos prácticos, por cada u$s100 exportados por los proyectos mineros considerados, se importaron aproximadamente u$s8,4.

La relación fue diferente según el tipo de proyecto. En los emprendimientos metalíferos, que incluyen cobre, oro, plata y plomo, el ratio de importaciones sobre exportaciones alcanzó el 10,5% en octubre y el 4,4% en el acumulado del año.

En los proyectos de litio, en tanto, el indicador fue del 25,1% en octubre y del 19,6% entre enero y octubre, reflejando una mayor participación de las compras externas en relación con las ventas al exterior.

El balance comercial de minerales dejó u$s478 millones en octubre

El balance comercial de minerales de la Argentina también fue superavitario durante octubre. Las exportaciones alcanzaron u$s660 millones, mientras que las importaciones sumaron u$s182 millones.

De esta manera, el saldo comercial de minerales fue de u$s478 millones, un 14,6% inferior al registrado en octubre de 2025. Las exportaciones fueron casi tres veces superiores a las importaciones.

Las compras externas de minerales aumentaron un 67,7% interanual. Dentro de ese total, los minerales metalíferos representaron el 81,4%, con importaciones por u$s148 millones.

Los minerales no metalíferos concentraron el 16,6% de las compras, por u$s30 millones, mientras que las rocas de aplicación representaron el 1,9%, con u$s3,5 millones.

Las importaciones de minerales metalíferos crecieron un 82,2% interanual en octubre y las de no metalíferos aumentaron un 29%. En cambio, las compras externas de rocas de aplicación disminuyeron un 3,3%.

China, Suiza, Estados Unidos y Canadá concentraron el 82% de las ventas

Los principales destinos de las exportaciones mineras argentinas fueron China, Suiza, Estados Unidos y Canadá.

En octubre, esos cuatro países concentraron el 84% de las ventas mineras al exterior, por un total de u$s554 millones. En el acumulado de los diez meses, las exportaciones hacia esos mercados alcanzaron u$s6.111 millones, equivalentes al 82% del total.

Las ventas hacia esos destinos estuvieron explicadas principalmente por los minerales metalíferos, que representaron el 73% de las exportaciones mineras en octubre y el 74% en el acumulado del año.

A su vez, China, Suiza, Estados Unidos y Canadá concentraron el 83% de las exportaciones metalíferas argentinas entre enero y octubre de 2026.

El 17% restante de las ventas de minerales metalíferos tuvo como principales destinos a India, Corea del Sur, Alemania, Brasil y Finlandia.