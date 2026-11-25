Un reciente estudio identificó los dos factores que golpean al entramado productivo local. Por un lado, la caída del consumo y el bajo nivel de actividad en la construcción. Por otro lado, la competencia frente a las importaciones.

El duro presente de la industria: recesión por importaciones y caída del consumo.

Con la economía oficialmente en recesión técnica , el desempeño dual de la actividad industrial cobra particular relevancia en este contexto, ya que es uno de los sectores más golpeados por el plan económico.

Sin embargo, incluso dentro de la industria existen matices, con los sectores volcados a la exportación experimentando un crecimiento contra años anteriores , a diferencia de los que tienen que competir con las importaciones y dependen del mercado interno.

Esa es una de las principales conclusiones que se extraen del Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas que publicó recientemente el Grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva (DESIP) , de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA .

"Luego de la recuperación posterior a la pandemia, la actividad alcanzó máximos recientes en 2022 y comienzos de 2023. Desde entonces se viene contrayendo y, aunque atravesó recuperaciones parciales, no logró volver a esos niveles ", repasó el informe que lleva las firmas de Federico Bernini, Juan Carlos Hallak y Sofía Kastika .

En 2024, la actividad industrial registró una caída pronunciada y luego se recuperó durante el segundo semestre, aunque desde comienzos de 2025 "parece exhibir una clara tendencia decreciente".

De hecho, entre enero y septiembre de 2026, la producción industrial se ubicó 12% debajo del mismo período de 2022, operando en niveles similares a los registrados a finales de 2019 y apenas por encima de los de principios de 2024.

Sin embargo, señaló que la evolución general de la industria local esconde heterogeneidades sectoriales.

En concreto, los sectores exportadores de la industria argentina produjeron durante los últimos 12 meses un 2,5% más que en 2022; los orientados al mercado interno mostraron una caída del 12% y los que compiten con las importaciones una del 19%.

Subrayaron que estos tres sectores no se comportan de manera independiente. "Cuando la producción local pierde participación frente a las importaciones, la caída de la actividad y de los ingresos puede profundizar la debilidad del mercado interno, generando un círculo que refuerza el retroceso industrial", explicaron.

Por ese motivo, "mejorar competitividad resulta entonces fundamental, no solo para recuperar participación en el mercado interno en los sectores competidores de importaciones, sino también para generar nuevas oportunidades de exportación y contribuir a fortalecer el empleo y los ingresos, impulsando así la demanda doméstica".

Además, comentaron que la demanda interna "también puede recibir impulso por otras vías", entre las que mencionaron una mejora de los salarios reales, condiciones crediticias más favorables o una expansión de la inversión en los sectores exportadores.

La importaciones y la baja del consumo hunden a la producción

Los sectores que compiten con bienes importados registraron la mayor caída entre las tres categorías de sectores. La contracción se extendió tanto a las ramas de químicos como a las de metales, maquinaria y equipo y otras manufacturas.

De hecho, el informe remarcó que en 3 de cada 4 sectores que componen esta categoría, las importaciones aumentaron o cayeron menos que la producción local. "Este patrón es consistente con una pérdida de participación de la producción nacional en el mercado interno", enfatizó el informe de la UBA.

El contraste fue especialmente marcado en maquinaria y equipo, cuya producción disminuyó 36% en un "contexto de demanda de inversión débil".

En químicos, por ejemplo, se destacó el aumento de 277% en las importaciones, frente a una caída de 14% en la producción.

La producción de muebles y colchones fue uno de los pocos sectores que mostró una mejora, con un incremento de 17%. Por otra parte, la producción de aluminio aumentó 18%, aunque desde el DESIP explicaron que eso se debe al bajo nivel de comparación y no solamente a un aumento de la demanda.

"Aluar operó durante 2021 en torno al 75% de su capacidad, después de la reducción impuesta por la pandemia y en medio de la incertidumbre sobre los cargos asociados al suministro eléctrico de Futaleufú", ahondaron.

Los sectores orientados al mercado interno —compuestos por las alimenticias y proveedoras de la construcción— fueron el segundo grupo más golpeado de la industria.

En el subgrupo de alimentos, la mayor caída se vio en la producción de bebida, que cayó 19% contra 2022, mientras que en el tramo vinculado a la construcción, siete de las ocho categorías registraron caídas de dos cifras, destacándose el desplome del 44% de las industrias de arcilla y cerámica.

Las empresas exportadoras se mantienen a flote

Dentro del entramado exportador se identificaron también dos grandes grupos. Por un lado, existen ocho sectores exportadores de cadenas de alimentos. Por otro, existen seis sectores exportadores de otras cadenas de valor, como la automotriz, farmacéuticos y la refinación de petróleo.

Si bien en la mayoría de ellos las exportaciones tuvieron un mejor rendimiento que la actividad en general, ya sea impulsando su crecimiento o amortiguando su caída, existen importantes variaciones dependiendo del rubro.

La producción de los sectores alimenticios aumentó 4% desde 2022, destacándose la molienda de oleaginosas (+16%), que resultó beneficiada por una oferta abundante producto de buenas cosechas en las campañas 2024/25 y 2025/26. También hubo mejoras en preparaciones de frutas (+5%), productos lácteos (+3%) y molienda de cereales.

Como contrapartida, hubo otros sectores alimenticios que tuvieron caídas en la producción.

Los vinos "enfrentaron una demanda global (y local) en retroceso que afectó a la producción y las exportaciones", mientras que en la carne aviar la detección de casos de influenza en 2023 provocó el cierre de diversos mercados de exportación, "especialmente del mercado chino que funcionaba como el principal destino de los productos argentinos".

En carne vacuna, la caída de la actividad frigorífica estuvo asociada a una menor disponibilidad de hacienda, debido a que durante 2026 se redujo la faena al mismo tiempo que "se alargaron los ciclos de recría y engorde y aparecieron señales incipientes de retención de terneras".

"Es un movimiento consistente con la búsqueda de mayor peso por animal y con una futura recomposición del stock de vientres. Si bien sería una buena noticia a futuro, en el corto plazo reduce la actividad en las etapas industriales de la cadena", explicó el informe.

Los otros sectores industriales exportadores tuvieron una baja de 0,4% que también escondió heterogeneidades. Por ejemplo, la refinación de petróleo creció 18% de la mano de Vaca Muerta, mientras que la industrialización de cuero se desplomó 32%. El sector automotor, por otro lado, retrocedió 15%.