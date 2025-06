Federico Sturzenegger celebró el ajuste en el empleo público y reveló que ya se echó a más de 50.000 trabajadores

El Gobierno oficializó la eliminación del feriado por el día del empleado público

El Gobierno oficializó, a través del Boletín Oficial, la derogación del 27 de junio como feriado para los empleados del Sector Público Nacional. La decisión había sido adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, bajo el argumento de que "el Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”.

En los considerandos de la medida, el Gobierno detalló que "es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo de todo el país, lo cual se logra tanto con políticas públicas de largo plazo como con pequeñas decisiones concretas".

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, acusó a la Secretaría de Comunicación de estar colmada de “familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios”. “Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un solo día en sus vidas”, añadió.