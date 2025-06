Consejo de Mayo: el Gobierno retoma la iniciativa y busca consensos para impulsar su agenda legislativa

Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que el interés en reflotar la iniciativa once meses después de su creación, responde a intereses legislativos. En el oficialismo tienen en carpeta, además de la reforma laboral, cambios impositivos y previsionales, y consideran que el Consejo es un buen ámbito institucional para tejer acuerdos. "El Congreso todavía no está conformado de manera tal que los proyectos que nos interesan salgan", reconoció a este medio un funcionario de diálogo directo con Javier Milei, al tiempo que añadió que el escenario electoral tampoco ayuda. No obstante, en La Libertad Avanza creen que es favorable y preparando el terreno para cuando "las condiciones estén dadas".