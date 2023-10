Impacto del dólar en el sector estrella: esperan menor producción en Vaca Muerta y tensión en naftas

Juan José Carbajales: Veo a Vaca Muerta como un punto de coincidencia, pero no así en los temas de transición energética. Hay un entendimiento basal que es la relevancia de este sector productivo para el país, con eje en los recursos de Vaca Muerta, el potencial enorme que tienen y que hay que seguir apostando ahí, ese es un piso común. Donde parece no haber tanto acuerdo es en la transición ambiental. Milei esbozó una postura rupturista como es salir del Acuerdo de París que concentra los compromisos en cuanto a la descarbonización. La pregunta es si eso implica también un no apoyo a las renovables, al litio, la nuclear, la hidroeléctrica y el gas natural. La otra diferencia crucial es qué rol tendrá el Estado y cuál el mercado. Entre UP y JxC veo diferencias de graduación o de velocidades. En LLA es una vuelta a un esquema noventista, donde el mercado es un regulador que dirige la inversión de forma exclusiva. Habrá sectores que van a poder avanzar, como en los noventa, pero el cuello de botella estará en la infraestructura: hay obras troncales que requieren una gran inversión y no reciben inversión privada, como gasoductos o líneas de alta tensión. Le pondrá una gran restricción a la ampliación de la oferta al mercado interno y de exportación.