Las canastas de crianza treparon entre 2,2% y 2,4% en septiembre, impulsadas por el costo de las tareas de cuidado + Agregar ámbito en









El costo de criar a un hijo volvió a subir por encima de la inflación general.

El costo de las tareas de cuidado subió 2,8% en septiembre.

El costo de las canastas de crianza volvió a trepar por encima de la inflación general en septiembre. El principal impulso provino de los aumentos en los gastos necesarios para satisfacer las tareas de cuidados.

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Este viernes el INDEC informó que las canastas subieron 2,2% para el caso de los bebés menores a un año y para los niños de entre 1 y 3 años. Asimismo, para los niños de 4 y 5 años, y para aquellos de entre 6 y 12, la suba mensual fue del 2,4%.

Particularmente resaltó un alza del 2,8% en los "costos del cuidado" (que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad). Para la estimación del número el INDEC considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

En paralelo, el incremento en la división de "bienes y servicios" fue del 1,7%. Esta cifra surge del valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA), según las necesidades de cada grupo etario. Esta canasta, que es utilizada como umbral de pobreza, contiene tanto los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).

Cuánto necesitaron las familias argentinas para criar a un hijo en septiembre Con estos números, durante el noveno mes del año se necesitaron $570.832 para criar a un bebé recién nacido, $679.816 para los niños de entre 1 y 3 años, $579.752 para los niños de 4 y 5 años, y $728.850 para aquellos de entre 6 y 12 años.

Vale recordar que en septiembre la inflación general fue del 1,9%, mientras que las canastas básicas lo hicieron en un 1,7%. De este modo, una familia "tipo" necesitó $1.632.505 por mes para no ser pobre, y $738.690 para no ser considerada indigente.