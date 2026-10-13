Las canastas básicas subieron por debajo de la inflación y una familia se necesitó $1.632.505 para no ser pobre + Agregar ámbito en









La Canasta Básica Total marca el menor valor en un año, mientras que la alimentaria desaceleró con fuerza desde el 2,6% marcado tanto en agosto como julio desde el 1,3% de junio.

Reuters

Las canastas básicas subieron 1,7% durante de septiembre, lo que las ubicó por debajo de la inflación del mismo mes que fue del 1,9%. Pese a eso, una familia tipo necesitó $1.632.505 por mes para no ser pobre, y $738.690 para no ser considerada indigente, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Canasta Básica Total marca el menor valor en un año, mientras que la alimentaria desaceleró con fuerza desde el 2,6% marcado tanto en agosto como julio desde el 1,3% de junio.

Así, en septiembre la línea para la pobreza de un adulto ascendió a obtener por mes $528.319 mientras que la línea de la indigencia fue marcada en $239.058. Una familia (dos adultos y dos niños) tipo necesitó $1.632.505 por mes para no ser pobre, y $738.690 para no ser considerada indigente. Mientras que un hogar compuesto por tres integrantes requirió $588.083 para no ser indigentes y $1.299.664 para no ser pobres.

Si la familia, en cambio, está compuesta por tres adultos y tres niños, los valores ascienden a $776.939 para la canasta básica alimentaria y a $1.717.036 para la total.

El comportamiento de la Canasta Básica Alimentaria acumula en los primeros nueve meses de 2026 una suba del 25,3%. En el contraste interanual, respecto al mismo mes del año pasado, el costo de los alimentos esenciales experimentó un alza del 40,0%.

Por su parte, la Canasta Básica Total —que además de alimentos contempla bienes y servicios no alimentarios esenciales como indumentaria, transporte y educación para determinar la línea de pobreza— trepó un 24,7% acumulado en el año. Asimismo, la variación interanual se ubicó en el 38,7%. En el mismo periodo de tiempo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% en septiembre, por encima del 1,7% de agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, la inflación acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que el incremento interanual alcanzó el 33,4%. Noticia en desarrollo.-