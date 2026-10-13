Las canastas básicas subieron 1,7% durante de septiembre, lo que las ubicó por debajo de la inflación del mismo mes que fue del 1,9%. Pese a eso, una familia tipo necesitó $1.632.505 por mes para no ser pobre, y $738.690 para no ser considerada indigente, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
Las canastas básicas subieron por debajo de la inflación y una familia se necesitó $1.632.505 para no ser pobre
La Canasta Básica Total marca el menor valor en un año, mientras que la alimentaria desaceleró con fuerza desde el 2,6% marcado tanto en agosto como julio desde el 1,3% de junio.
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La Canasta Básica Total marca el menor valor en un año, mientras que la alimentaria desaceleró con fuerza desde el 2,6% marcado tanto en agosto como julio desde el 1,3% de junio.
Así, en septiembre la línea para la pobreza de un adulto ascendió a obtener por mes $528.319 mientras que la línea de la indigencia fue marcada en $239.058. Una familia (dos adultos y dos niños) tipo necesitó $1.632.505 por mes para no ser pobre, y $738.690 para no ser considerada indigente. Mientras que un hogar compuesto por tres integrantes requirió $588.083 para no ser indigentes y $1.299.664 para no ser pobres.
Si la familia, en cambio, está compuesta por tres adultos y tres niños, los valores ascienden a $776.939 para la canasta básica alimentaria y a $1.717.036 para la total.
El comportamiento de la Canasta Básica Alimentaria acumula en los primeros nueve meses de 2026 una suba del 25,3%. En el contraste interanual, respecto al mismo mes del año pasado, el costo de los alimentos esenciales experimentó un alza del 40,0%.
Por su parte, la Canasta Básica Total —que además de alimentos contempla bienes y servicios no alimentarios esenciales como indumentaria, transporte y educación para determinar la línea de pobreza— trepó un 24,7% acumulado en el año. Asimismo, la variación interanual se ubicó en el 38,7%.
En el mismo periodo de tiempo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% en septiembre, por encima del 1,7% de agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, la inflación acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que el incremento interanual alcanzó el 33,4%.
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