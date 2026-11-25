El ministro de Economía habló en una entrevista televisiva tras el dato del EMAE, atribuyó las tensiones cambiarias al contexto internacional y defendió la solidez del programa económico.

El ministro de economía se refirió a la turbulencia cambiaria de los últimos días.

El ministro de Economía, Luis Caputo , se refirió a la reciente suba del dólar, su eventual traslado a los precios y las tensiones financieras que llevaron al riesgo país nuevamente por encima de los 1.000 puntos básicos. En una entrevista, el funcionario defendió la solidez del programa económico, aseguró que el Gobierno no teme una aceleración de la inflación producto de la suba del dólar y atribuyó buena parte de la volatilidad a factores internacionales y políticos.

En ese sentido, Caputo sostuvo en A24 que la depreciación del peso durante los últimos días estuvo vinculada con un escenario de turbulencia global que también afectó a otras monedas emergentes. Según su interpretación, el fortalecimiento internacional del dólar respondió a un contexto de mayor aversión al riesgo, que provocó una salida de capitales de activos considerados más riesgosos.

"La suba del dólar, en este caso puntual, de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo" , explicó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro señaló que, en episodios de interrupción repentina de los flujos financieros, conocidos como sudden stop, el dólar tiende a apreciarse frente al resto de las monedas. En ese marco, sostuvo que el comportamiento del peso argentino estuvo en línea con el de otras divisas de mercados emergentes.

Consultado sobre la posibilidad de que el aumento del tipo de cambio genere nuevas presiones inflacionarias, Caputo rechazó ese escenario y destacó el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales fundamentos de su posición.

"No, no tengo temor porque ahí es donde está la robustez del programa", afirmó.

El funcionario explicó que, a diferencia de otros períodos de la economía argentina, el Gobierno considera que actualmente existen condiciones para limitar el traslado de las variaciones cambiarias a los precios internos, fenómeno conocido como pass-through. "Nosotros, mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, que es lo que no hacemos, fíjate que el pass-through es cada vez menor", sostuvo.

Para Caputo, la ausencia de déficit fiscal y la decisión de no emitir moneda para financiar desequilibrios permiten reducir el impacto de los movimientos del dólar sobre la inflación. En ese sentido, aseguró que la inflación núcleo se encuentra avanzando a un ritmo cercano al 20% anual y ratificó la expectativa oficial de continuar con el proceso de desinflación.

"Seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger en una inflación internacional", afirmó.

Para Caputo, la ausencia de déficit fiscal y la decisión de no emitir moneda para financiar desequilibrios permiten reducir el impacto de los movimientos del dólar

Riesgo país: Caputo apuntó al escenario internacional y al factor político

Las declaraciones del ministro se producen en un contexto de renovada presión sobre los activos argentinos. El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos y las acciones locales continúan sin apetito tanto por inversores locales, como internacionales.

Al analizar las tensiones financieras, Caputo reconoció que el impacto del shock externo fue superior al que había previsto el equipo económico y añadió un componente político vinculado con las expectativas de los inversores frente a las elecciones de 2027. "El shock externo fue más fuerte del que nosotros esperábamos", señaló.

A continuación, cuestionó la estrategia de la oposición, a la que acusó de intentar generar incertidumbre sobre el futuro de la economía. "Ellos saben que la política influye en la economía", sostuvo el funcionario, quien aseguró que los temores sobre un eventual cambio de rumbo pueden afectar las decisiones de inversión y la demanda de dólares.

En ese contexto, se refirió al denominado "riesgo kuka": "Yo defino el riesgo kuka como el riesgo de que gane el kirchnerismo. Y para mí ese riesgo no existe", afirmó. No obstante, aclaró que, independientemente de su evaluación política, el equipo económico trabaja contemplando escenarios adversos.

Caputo sostuvo que el Gobierno procura anticiparse a posibles episodios de volatilidad mediante una estrategia de acumulación de reservas y administración de riesgos.

Qué dijo Caputo sobre el valor actual del dólar

En otro tramo de la entrevista, el ministro defendió el nivel actual del tipo de cambio y consideró que resulta compatible con las condiciones de oferta y demanda del mercado. "Sí, a mí me parece absolutamente razonable. Yo creo que estás más cómodo con un dólar de este valor que un dólar de 1.500", sostuvo.

A su vez, aseguró que la política oficial consiste en permitir que el tipo de cambio fluctúe, aunque reconoció que el Banco Central interviene mediante operaciones de compra y venta de divisas. "Yo estoy cómodo con que el dólar flote", expresó.

Según explicó, el organismo monetario aprovecha los períodos de mayor oferta de divisas para incrementar sus tenencias, pero puede modificar su participación cuando detecta movimientos que amenazan con generar mayor volatilidad. "Si hay un poco de ruido, bueno, vuelca una parte de esos dólares en el mercado o eventualmente lo vuelca todo", detalló.

En ese sentido, Caputo sostuvo que la intención del equipo económico es evitar oscilaciones bruscas del tipo de cambio que puedan afectar las expectativas de los consumidores y los inversores. "La idea es que no haya con el dólar una volatilidad que preocupe a la gente", resumió.

El titular del Palacio de Hacienda también destacó la situación del sector externo y la acumulación de reservas como elementos que, según su evaluación, permiten enfrentar las turbulencias financieras desde una posición más favorable que la registrada en 2025.

En particular, aseguró que el Banco Central compró alrededor de u$s16.500 millones, por encima de los u$s10.000 millones contemplados originalmente en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "¿Por qué compramos 65% más de lo que nos exigía el Fondo? Bueno, como un seguro, por si las cosas pasaban de la manera que nosotros no esperábamos, como pasó", explicó.

Asimismo, destacó la evolución del intercambio comercial y sostuvo que el superávit podría alcanzar los u$s30.000 millones tanto este año como el próximo. En ese marco, destacó la decisión del presidente Javier Milei de sostener el rumbo económico y descartó que las turbulencias recientes justifiquen un cambio en el programa económico.